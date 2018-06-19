غرفة تجارة طهران: تشكيل لجنة لمواجهة العقوبات

و قال 'محمد رضا نجفي منش' في اجتماع لوفد غرفة تجارة طهران الثلاثاء، إنه يجب أن تكون هناك علاقة دائمة مع الشركات والناشطين الاقتصاديين لتحديد المشاكل ؛ وتجدر الإشارة إلي أن هذه الخطوة غير ممكنة باعتماد الاجراءات السابقة.

وصرح عضو هيئة ممثلي غرفة طهران، إن وزارة الخزانة الأمريكية لديها 500 شخص لمراقبة نظام عقوبات إيران؛ في هذه الحالة ، نحن بحاجة إلي خمسة آلاف شخص لمواجهتهم.

وقال نجفي منش: ستبدأ العقوبات الجديدة ضد صناعة السيارات، أي قطع الغيار والمواد الأولية، في 6 آب / اغسطس، في حين أنهم لم يفرضوا الحظر علي شراء السيارات، في الحقيقة أن الغرض من هذه العقوبات هو ضرب إيران أكثر.

وقال رئيس لجنة تيسير التجارة التابعة لغرفة تجارة طهران: هذه المرة فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة علي قطع الغيار والمواد الخام بدلا من حظر السيارات.

وأضاف نجفي منش، أن بعض الدول استثمرت ما يصل إلي 300 مليون دولار في إيران، لكنها لا تجرؤ علي الاستمرار في ظل الظروف الجديدة للعقوبات.

وشدد علي أهمية الحفاظ علي الاتفاق النووي، قائلا إن إيران يجب أن تضع شراكتها مع الاتحاد الأوروبي علي جدول الأعمال، بينما تدرج ايضا العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي جدول اعمالها.

انتهي** 2344

