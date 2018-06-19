ممثل إيران لدي أوبك:

إيران سترفض أي اقتراح من قبل السعودية وروسيا لزيادة الانتاج

طهران/ 19 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال ممثل إيران في الهيئة التنفيذية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن طهران وبدعم من العراق و فنزويلا، سترفض أي مقترح من قبل السعودية وروسيا لزيادة الإنتاج.

واضاف 'حسين كاظم بورأردبيلي' ، في مقابلة مع موقع بلومبيرغ نيوز الأمريكي، إن ثلاثة أعضاء من الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، سيقفون بوجه هذا الاقتراح .
وصرح، إن اعتماد الاقتراح سيتطلب موافقة أوبك، وإذا كانت السعودية وروسيا تريدان زيادة الإنتاج بمفردهما، فإن اتفاقية التعاون بين دول أوبك ستنهار.
وبحسب بلومبيرغ نيوز، جاء التحذير بعد أن قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو والرياض اتفقتا علي التعاون في سوق النفط.
هذه الشراكة الثنائية تمكنهم من التدخل في سوق النفط كما يرونه مناسبا.
الآن بامكان السعودية وروسيا زيادة إنتاجهما من النفط، لأن الدولتين تنتجان أقل من طاقتهما.
ومن المقرر ان تجتمع أوبك يوم الجمعة في فيينا لدراسة المقترح السعودي والروسي بشان رفع إنتاج النفط استجابة لطلب أميركا بزيادة إنتاج النفط من أجل تعويض صادرات إيران وفنزويلا من النفط بسبب عقوباتها.
هم يريدون زيادة نفط أوبك وحلفاؤها من 500 الف إلي 1.5 مليون برميل في اليوم اعتبارا من الأول من تموز / يوليو .
وكانت منظمة أوبك، قد وافقت في اجتماعها الرسمي في 30 نوفمبر 2016 في فيينا، للمرة الأولي منذ عام 2008 علي خفض الإنتاج من خلال المساعدة علي رفع الأسعار عن طريق خفض الفائض من إمدادات النفط في الأسواق.
كما انضمت روسيا وتسعة منتجين آخرين إلي إتفاق أوبك بخفض الانتاح في أواخر عام 2016. وبموجب الاتفاقية ، تعهدت الدول الموقعة بتخفيض الإنتاج بما مجموعه 1.8 مليون برميل في اليوم ، أي حوالي 2٪ من إجمالي إنتاج النفط العالمي. هذه الاتفاقية سارية حتي نهاية عام 2018.
والدول الأربع عشرة وهي الجزائر وأنغولا والإكوادور وغينيا الاستوائية والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر و السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا هي أعضاء في منظمة أوبك.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

ممثل ايران في اوبك

س

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إيران سترفض أي اقتراح من قبل السعودية وروسيا لزيادة الانتاج

معظم المشاهدات

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

أمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين:

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

أحدث الأخبار

قطع خطوط إمداد الغزاة في مناطق يمنية وتدمير أكثر من 16 مدرعة وآلية

قطع خطوط إمداد الغزاة في مناطق يمنية وتدمير أكثر من 16 مدرعة وآلية

نوبخت: انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الأعلي

نوبخت: انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الأعلي

منجزات الثورة جاءت نتيجة الكفاح الوفير

اللواء جعفري:

منجزات الثورة جاءت نتيجة الكفاح الوفير

ضبط 808 اطنان من المخدرات

رئيس شرطة مكافحة المخدرات:

ضبط 808 اطنان من المخدرات

منفذ الهجوم علي الحشد طائرات تنحصر هويتها بين الامريكية والاسرائيلية

اهل الحق:

منفذ الهجوم علي الحشد طائرات تنحصر هويتها بين الامريكية والاسرائيلية

موضوعات مرتبط