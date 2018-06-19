إيران سترفض أي اقتراح من قبل السعودية وروسيا لزيادة الانتاج

واضاف 'حسين كاظم بورأردبيلي' ، في مقابلة مع موقع بلومبيرغ نيوز الأمريكي، إن ثلاثة أعضاء من الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، سيقفون بوجه هذا الاقتراح .

وصرح، إن اعتماد الاقتراح سيتطلب موافقة أوبك، وإذا كانت السعودية وروسيا تريدان زيادة الإنتاج بمفردهما، فإن اتفاقية التعاون بين دول أوبك ستنهار.

وبحسب بلومبيرغ نيوز، جاء التحذير بعد أن قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو والرياض اتفقتا علي التعاون في سوق النفط.

هذه الشراكة الثنائية تمكنهم من التدخل في سوق النفط كما يرونه مناسبا.

الآن بامكان السعودية وروسيا زيادة إنتاجهما من النفط، لأن الدولتين تنتجان أقل من طاقتهما.

ومن المقرر ان تجتمع أوبك يوم الجمعة في فيينا لدراسة المقترح السعودي والروسي بشان رفع إنتاج النفط استجابة لطلب أميركا بزيادة إنتاج النفط من أجل تعويض صادرات إيران وفنزويلا من النفط بسبب عقوباتها.

هم يريدون زيادة نفط أوبك وحلفاؤها من 500 الف إلي 1.5 مليون برميل في اليوم اعتبارا من الأول من تموز / يوليو .

وكانت منظمة أوبك، قد وافقت في اجتماعها الرسمي في 30 نوفمبر 2016 في فيينا، للمرة الأولي منذ عام 2008 علي خفض الإنتاج من خلال المساعدة علي رفع الأسعار عن طريق خفض الفائض من إمدادات النفط في الأسواق.

كما انضمت روسيا وتسعة منتجين آخرين إلي إتفاق أوبك بخفض الانتاح في أواخر عام 2016. وبموجب الاتفاقية ، تعهدت الدول الموقعة بتخفيض الإنتاج بما مجموعه 1.8 مليون برميل في اليوم ، أي حوالي 2٪ من إجمالي إنتاج النفط العالمي. هذه الاتفاقية سارية حتي نهاية عام 2018.

والدول الأربع عشرة وهي الجزائر وأنغولا والإكوادور وغينيا الاستوائية والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر و السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا هي أعضاء في منظمة أوبك.

انتهي** 2344

