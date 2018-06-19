قوات العدوان السعودي تحتجز ناشطين حقوقيين في حضرموت

طهران / 19 حزيران / يونيو / ارنا - احتجزت مليشيات تابعة لقوات العدوان السعودي علي اليمن، فجر اليوم الثلاثاء ، ناشطين حقوقيين بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال مصدر أمني في المحافظة: 'إن قوات التحالف بمطار سيئون الدولي احتجزت الناشطة رضية المتوكل رئيسة منظمة'مواطنة' وزوجها عبد الرشيد الفقية المدير التنفيذي لذات المنظمة، أثناء محاولتهما السفر إلي الخارج عبر المطار'.
وأشار المصدر إلي أن 'منع التحالف للمتوكل والفقية من السفر واحتجازهما علي خلفية اتهامهما بالارتباط بحركة أنصار الله اليمنية ومساندتها عبر تقديم تقارير إنسانية تخدمها للمنظمات الدولية'.
في سياق متصل، واصل مجاهدو أنصار الله ، اليوم الثلاثاء، قطعهم إمدادات قوات العدوان في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكري تابع للعدوان بأن مقاتلي أنصار الله لازالوا يحاصرون القوات المتقدمة لهم جنوب الحديدة عبر قطع إمداداتهم في 3 مناطق: الفازة بمديرية التحيتا والجاح في مديرية بيت الفقية والنخيلة في مديرية الدريهمي'.
المصدر : العهد
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قوات العدوان السعودي تحتجز ناشطين حقوقيين في حضرموت

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