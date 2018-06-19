رئيس مؤسسة المياه الإيرانية:

سيتم تنفيذ خطة لمعالجة المياه في البلاد

طهران/ 19 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس مؤسسة المياه الإيرانية إن تنفيذ مشروع معالجة المياه وبناء ألية منطقية بين المنتج والمستهلك يمكن أن يساعد في حماية موارد البلاد المائية.

وأشار 'عبد الرضا فروغي' في مقابلة مع ارنا اليوم الثلاثاء، الي أن موارد المياه الإيرانية في خطر كبير، مضيفا: بدون شك، مع استمرار الاتجاه الحالي لاستهلاك المياه، يصبح نقص الموارد المائية في البلاد أكثر تعقيدا، وان هذين الاجراءين يمكن أن يساعدنا في التغلب علي هذه الأزمة.
وصرح الناشط الاجتماعي، أن الحكومة و من خلال تنفيذ المشروع القائم علي معالجة المياه، ينبغي أن تلاؤم جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية في البلاد مع الموارد المائية ، مضيفًا أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلي تغيير الوضع الخاطئ لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة علي مدار فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات.
وصرح رئيس مؤسسة المياه: إنشاء أليات منطقية بين إنتاج ونقل وتوزيع المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والبيئية يمكن أن ينشئ توازنا مناسبا بين منتجي المياه والمستهلكين.
وقال فروغي ان تجفيف البحيرات والأنهار والأهوار والاستخدام المستمر ودون النظر في موارد المياه الجوفية، والتلوث البيئي، ونقص مياه الشرب وانتشار الغبار ، جعل المجتمع يواجه تهديدا خطيرا في أجزاء كثيرة من البلاد، ويجب أن نسعي الي اجتياز أزمة ومشكلة نقص الموارد المائية في البلاد من خلال التخطيط والتغيير في أنماط الاستهلاك .
مؤسسة المياه من مؤسسات المجتمع المدني، منظمة غير ربحية تشكلت بهدف التشاور والتعاون مع المنظمات والهيئات الحكومية من جهة، والهيئات الخاصة والأفراد من ناحية أخري .
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سيتم تنفيذ خطة لمعالجة المياه في البلاد

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