كتلة 'صادقون' العراقية تنتقد الصمت الدولي حيال جرائم السعودية في اليمن

وفي الوقت الذي دعا رئيس الكتلة في مجلس النواب العراقي حسن سالم، الاثنين، الي نصرة الشعب اليمني، قال 'ان رعاع وعملاء اميركا يشنون حملة ابادة ضد اطفال اليمن'.

وفي بيان بثته عدد من القنوات الفضائية ووكالات الانباء المحلية، اكد حسن سالم 'ان رعاع العدوان الاميركي الصهيوني الفرنسي واذنابهم من السعودية والامارات مع اربع عشرة دولة، يشنون حملة ابادة وحشية ضد اطفال اليمن في الحديدة امام صمت دولي مجرم، وابطال اليمن من الحوثيين والجيش اليمني يحولون الحديدة الي مقبرة لهم'.

واشار رئيس كتلة صادقون الي 'ان هناك صمتا دوليا مطبقا ازاء هذه الجرائم، بالاضافة الي الصمت المخجل من قبل الدول الاسلامية'.

وتساءل سالم، 'كيف تجمعت احدي وثلاثين دولة لدعم رعاة الارهاب ال سعود، ولاتتجمع الدول الاسلامية مع دعاة الحق والمظلومين من الشعب اليمني المسلم، الذي لم يستسلم وجعل من الحديدة مقبرة للغزاة؟'.

وتجدر الاشارة الي ان السعودية ومعها الامارات، بدأتا في الثالث عشر من الشهر الجاري هجوما جويا وبريا مكثفا علي ميناء الحديدة اليمني المطل علي البحر الاحمر، بهدف التعويض عن الهزائم والانكسارات التي مني بها ما يسمي بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية علي ايدي مقاتلي انصار الله الحوثيين علي مدي اكثر من ثلاثة اعوام،. وقد تسبب ذلك العدوان بسقوط عشرات الشهداء والجرحي في صفوف المدنيين الابرياء من ابناء الشعب اليمني.

وكان العراق قد اكد في وقت سابق رفضه القاطع لاي تدخل عسكري لحل النزاع القائم في اليمن، داعياً إلي الحوار السياسي بين اليمنيين، وأيد جهود مبعوث الأمم المتحدة إلي اليمن، التي من شأنها أن تفضي إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أطياف الشعب اليمني'.

وجاء موقف العراق الاخير ردا علي البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه الاخير قبل ايام قلائل في العاصمة المصرية القاهرة، والذي اشار فيه بصورة ضمنية الي تأييده للعمليات العسكرية العدوانية لما يسمي بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية علي مدينة الحديدة اليمنية، من خلال تضمنه دعم طلب من اسماها بالحكومة الشرعية من قوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، وفق ما جاء في البيان'.

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