المتحدث باسمه: غوتيريش مازال يدعو للحفاظ علي الاتفاق النووي

جاء ذلك في تصريح ادلي به دوجاريك لوكالة 'ارنا' امس الاثنين في الرد علي سؤال حول رؤية غوتيريش ازاء خروج اميركا من الاتفاق النووي والنبا الذي اوردته رويترز عن تقرير الامين العام للامم المتحدة ازاء القرار 2231 الصادرعن مجلس الامن الدولي.

واضاف، ان هذا التقرير سينشر قريبا الا ان رؤية غوتيريش هي كما في الماضي وهو ان الاتفاق النووي منجز مهم ويجب الحفاظ عليه.

وفي الرد علي سؤال وهو هل ان الامين العام اكد في تقريره بان خروج اميركا من الاتفاق النووي تكون قد نقضت القرار الاممي 2231 ؟ قال دوجاريك، اعتقد بانه علينا الانتظار لحين نشر التقرير.

انتهي ** 2342

