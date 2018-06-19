الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية:

قوات تحالف العدوان السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية

طهران / 19 حزيران / يونيو /ارنا-
اكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان أن 'القوات التابعة للتحالف السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية'.

وأشار العميد الركن لقمان في مقابلة مع الميادين إلي أن 'حديث قوات التحالف السعودي عن تحقيق تقدم في الحديدة مجرد أوهام'، مؤكداً أن 'الجيش واللجان تمكنوا من امتصاص الصدمة أولا ومن ثم تمكنوا من حصار القوات المهاجمة'.

وإذ أكد أن التحالف السعودي فشل في فكّ الحصار عن قواته من المرتزقة رغم كثافة الغارات الجوية، كشف أن الأخيرة 'تقدمت فقط في منطقة خالية عند الساحل الغربي'.

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية علي 'أنه لا يمكن لقوات التحالف السعودي الوصول الي الحديدة وهي آمنة ولا توجد فيها مواجهات'، لافتاً إلي أن 'جبهة الساحل الغربي ستبتلع كل من يشارك فيها'.

وحول المبادرات قال 'نحن لا نعوّل عليها لحل الأزمة وهي جزء من العدوان'، معتبراً أن علي من 'يريد تقديم رؤية للحل عليه ان يكون محايداً ويتعامل مع طرفي الصراع بحيادية'

وختم بالقول إن 'اي طرح أممي لتسليم ميناء الحديدة إلي الأمم المتحدة أو إلي أي طرف غير وارد أبداً لدينا'.

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قوات تحالف العدوان السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية

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