أرسلان استقبل فتحعلي: البعض لا يري في السياسة إلا العملة الخضراء

وبعد اللقاء صرح أرسلان: 'نرحب دائما بالأخ والصديق الكريم سعادة السفير فتحعلي في منزله بين أهله وأخوانه، وأنا اعتبر سعادة السفير نعم الصديق والأخ، ولا أريد ولا أوافق قطعا علي اعتبار هذه الزيارة وداعية، لأن علاقتنا بسعادته مستمرة دائما، ونحن لا ننسي ولا نستطيع أن ننسي، وأذكر الجميع في هذا البلد بأن سعادة السفير ترك بصمات محبة، وقلت له في الجلسة الخاصة وجودك في لبنان يا سعادة السفير كان نسمة خير للبنانيين جميعا، كنت محبا ومنفتحا علي كل الناس وكل الأفرقاء بذهنية الأخ الصادق الكريم، ومثلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أفضل وأعمق تمثيل في هذا البلد الذي تربط به علاقات صداقة وأخوة وتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تمثله من مشروع وطني وقومي علي مستوي الأمة جمعاء وعلي مستوي العيش الكريم لشعوب هذه المنطقة بالحد الأدني إذا أردت القول بعزة نفس و كرامة وشرف'.



وأضاف: 'نحن توجهنا واحد وانتماؤنا واحد ومشروعنا واحد، ونلتقي علي الجوهر وعلي المضمون الثمين والكبير الذي يمثل خط المقاومة في هذه الأمة' مردفا القول 'وهذا من المسلمات لدينا في ظل هذه الهجمة الكبيرة التي عناصرها إسرائيلية بامتياز، مع أبعادها الدولية والإقليمية، ولكن المشروع إسرائيلي بامتياز، لذلك خط المقاومة هو خطنا، ليس من أجل السياسة ولا من أجل مكسب سياسي أو بيع وشراء في أسواق السياسة، وهذا ما تعوده الكثيرون يا للأسف في هذا البلد وهذه الأمة، إنما فقط للعيش بكرامتنا، وأعتبر أنها كافية إذا استطعنا أن نجعل أولادنا يعيشون بكرامتهم في هذه الأمة. في الماضي كنا مهددين بكرامتنا وعيشنا وديننا واقتصادنا وتاريخنا وثقافتنا وجغرافيتنا ومياهنا ونفطنا، كنا مهددين بكل شيء، ولو لم يظهر المشروع الوطني والقومي الممتد من طهران إلي دمشق كان وضع هذه الأمة أسوأ بكثير مما شهدناه ومما سنشهده'.



وختم أرسلان: 'أؤكد مع سعادة السفير أن زمن الهزائم ولي وأتي زمن الانتصارات مهما حاول البعض التضليل والانبطاح، لأنه يا للاسف البعض لا يري في السياسة إلا العملة الخضراء، فلا هم يستطيعون أن يكونوا مثلنا ولا نحن نستطيع أن نكون مثلهم'.

انتهي**2054 ** 2342

