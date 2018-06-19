خلال استقباله السفير الايراني لدي بيروت

النابلسي:خط الجمهورية الإسلامية هو خط الثوار والأحرار في العالم

بيروت/19 حزيران/يونيو/ارنا- استقبل العلامة الشيخ عفيف النابلسي سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدي بيروت محمد فتحعلي وتباحث معه في قضايا لبنان والمنطقة.

وأكد 'أن خط الجمهورية الإسلامية هو خط الثوار والأحرار في العالم ودفاعها عن المستضعفين والمظلومين شعار تفتخر به، ولا يوجد بلد في العالم إلا وهو يدافع عن مصالحه بمعزل عن التبعات الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، بينما تقوم سياسات وأفعال ايران علي التطابق بين المصالح القومية والقيم الإسلامية والأخلاقية وبل إن إيران تتنازل في كثير من الأحيان عن مصالحها الخاصة انتصارا للقيم الإلهية والمبادئ الأخلاقية'.

أضاف: 'إن السفير الدكتور فتحعلي خير من يمثل الجمهورية الإسلامية الايرانية بأخلاقها وأصالتها وتاريخها، وخير من يمثل الدبلوماسية الإيرانية بدماثتها وصبرها وحكمتها وحنكتها، وخير من يمثل الإمام الخامنئي بأبوته وعقلانيته وسعة صدره'.

وختم: 'إن دفاعنا عن الجمهورية الإسلامية هو جزء لا يتجزأ من حركة دِفاعنا عن المظلومين والمستضعفين في فلسطين والعراق واليمن. وإننا حين نقف معها فإنما نقف مع قيمنا ومصالحنا وأخلاقنا'.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

لبنان

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النابلسي:خط الجمهورية الإسلامية هو خط الثوار والأحرار في العالم

معظم المشاهدات

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

زعيم المسيحيين الكلدان في العراق: ايران عامل السلام في العراق والمنطقة

زعيم المسيحيين الكلدان في العراق: ايران عامل السلام في العراق والمنطقة

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الحشد الشعبي يلاحق فلول داعش الارهابي في الانبار

الحشد الشعبي يلاحق فلول داعش الارهابي في الانبار

أحدث الأخبار

المتحدث باسمه: غوتيريش مازال يدعو للحفاظ علي الاتفاق النووي

المتحدث باسمه: غوتيريش مازال يدعو للحفاظ علي الاتفاق النووي

قوات تحالف العدوان السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية

الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية:

قوات تحالف العدوان السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية

أرسلان استقبل فتحعلي: البعض لا يري في السياسة إلا العملة الخضراء

أرسلان استقبل فتحعلي: البعض لا يري في السياسة إلا العملة الخضراء

النابلسي:خط الجمهورية الإسلامية هو خط الثوار والأحرار في العالم

خلال استقباله السفير الايراني لدي بيروت

النابلسي:خط الجمهورية الإسلامية هو خط الثوار والأحرار في العالم

مصرع قيادات من قوات العدوان بقصف سلاح الجو المسير رتل آليات بالساحل الغربي لليمن

مصرع قيادات من قوات العدوان بقصف سلاح الجو المسير رتل آليات بالساحل الغربي لليمن

موضوعات مرتبط