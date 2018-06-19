انعقاد الجولة الثالثة للحوار الثقافي بين ايران وايطاليا في روما

وعقدت الجولة امس الاثنين بحضور شخصيات ثقافية واساتذة جامعات من ايران وايطاليا باستضافة مركز دائرة المعارف 'تركاني' الايطالي في روما.

وتباحث المشاركون في هذه الجولة بشان موضوع التطرف كتحد وازمة دولية مشتركة للانسان المعاصر وكذلك حول ارضيات ظهوره وتفشيه والسبل الكفيلة بالخروج من هذه الازمة ومن ثم وقعوا علي البيان الختامي.

وفي هذا الملتقي الذي عقد ليوم واحد بعاية الملحقية الثقافية الايرانية في روما، اكد المشاركون ضرورة بلورة فهم مشترك لمفهوم ومصداق التطرف وكذلك الاليات المشتركة للخروج من هذه الازمة، ودعوا كذلك للمزيد من استثمار طاقات الثقافة والحوار الثقافي في مواجهة تحدي التطرف نظرا لان ظاهرة التطرف ذات طبيعة ثقافية اجتماعية وان السبيل الاساس لمواجهته يجب ان يكون ثقافيا واجتماعي الطابع.

كما تبادل المشاركون في الملتقي وجهات النظر حول جذور ظهور وانتشار التطرف وتجنب اصدار الاحكام المتفردة والمناقضة للواقع تجاه اتباع الاديان والثقافات الخاصة.

انتهي ** 2342

