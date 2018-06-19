ضبط شحنة مخدرات داعشية في سوريا بقيمة 1.4 مليون دولار

دمشق /18 حزيران/يونيو/ارنا - قال ما يسمي بـ'التحالف الدولي' الذي تقوده الولايات المتحدة انه ضبط شحنة كبيرة من حبوب 'الكبتاغون' المخدرة، تابعة لتنظيم 'داعش' الإرهابي في سوريا.

وكما افادت قناه الاخباريه السوريه، إدعي المكتب الصحفي للتحالف أنه تم ضبط أكثر من 300 ألف حبة كبتاغون، وتقدر قيمة الشحنة بحوالي 1.4 مليون دولار حسب أسعار السوق السوداء.
وأضاف أن الشحنة تم ضبطها يوم 31 مايو الماضي بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب سوريا. وتم إتلافها يوم 12 يونيو الجاري.
يذكر أن المركب الكيميائي فينيثايلين، المعروف بتسميته التجارية 'الكبتاغون'، هي مادة منشطة، وأحد مشتقات الأمفيتامين. وتم اختراعها في الخمسينات من القرن الماضي كعلاج الاكتئاب ومرض التغفيق. وتم حظر المادة في الثمانينات بعد أن تبين أنها تثير الإدمان.
ومنذ بدء العمليات لمحاربة تنظيم 'داعش' في سوريا والعراق، اكتشف أن هذه المادة تتمتع بانتشار واسع لدي مسلحي داعش، الذين يتعاطونها لإزالة الشعور بالخوف وزيادة قوة التحمل الجسدي.
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ضبط شحنة مخدرات داعشية في سوريا بقيمة 1.4 مليون دولار

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