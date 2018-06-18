أمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين:

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

طهران/18 حزيران/يونيو/إرنا- أعلن أمين اللجنة المركزية لزيارة أربعين الإمام الحسين (ع) 'شهريار حيدري' ، اعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق قريبا لتسهيل عملية توافد زوار الأربعين .

وتناول الإجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بين المدير العام للشؤون الحدودية بوزارة الداخلية وأمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين 'شهريار حيدري' مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كربلاء المقدسة 'ميرمسعود حسينيان' وعدد من امناء ومدراء اللجنة، سبل إزالة المشاكل والعقبات التي لازال يعاني منها زوار الاربعين في مجال الخدمات المصرفية وخدمات الإتصالات والنقل.
وكان حيدري قد أعلن قبل اسبوعين لمراسل إرنا، عن إرسال مذكرة التفاهم المذكورة الي الحكومة العراقية لكي تعلن عن وجهات نظرها وملاحظاتها بهذا الشأن.
وسيتم التوقيع علي المذكرة من قبل وزيري داخلية إيران والعراق.
إنتهي**أ م د**س. ر



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إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

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