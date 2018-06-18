زعيم المسيحيين الكلدان في العراق: ايران عامل السلام في العراق والمنطقة

واضاف الكاردينال 'لويس رافائيل ساكو' اليوم الاثنين بعد استقباله سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي بغداد، في حديث لمراسل ارنا ان ايران هي عامل السلام والاستقرار والامن في العراق والمنطقة ونحن نثمن دورها هذا.

واوضح 'نحن نثمن دور ايران في جمع التيارات السياسية العراقية علي طاولة الحوار ومساعدتها في تشكيل الحكومة القادمة '.

وحول وضع المسيحيين في العراق قال رافائيل ساكو ان المسيحيين في ايران والعراق هم امتداد لاحدهما الاخر .

واشاد باوضاع المسيحيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان السفير الايراني في بغداد قدم له تقريرا عن مكانة المسيحيين في ايران والحريات التي يتمتعون بها للقيام بطقوسهم الدينية.

وردا علي سؤال حول اوضاع المسيحيين بعد دحر داعش في العراق قال ان عددا من المسيحيين عادوا الي مناطقهم في محافظة نينوي بعد انتهاء خطر داعش .

واضاف الكاردينال رافائيل ساكو 'نحن نؤكد علي حل مشاكل المنطقة بتعاون شعوبها'.

وشدد بالقول ان الحرب والصراع لانتيجة لهما سوي الدمار وقال 'نأمل بان تتعاون الحكومات والشعوب في المنطقة من اجل حل المشاكل الموجودة'.

من جانبه قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد لمراسل ارنا ان ايران مستعدة للتعاون مع جميع الاقليات الدينية والمذهبية والقوميات في العراق والمنطقة .

واشار ايرج مسجدي الي الامن والهدوء الذي تنعم به الاقليات في ايران وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتطلع الي التعايش السلمي والسلام والاخوة والامن بين اتباع جميع الديانات والمذاهب.

واوضح ان انصار الديانات والمذاهب السماوية جميعهم موحدين وان اللقاء الذي جمعه بالكاردينال رافائيل ساكو جاء للتعبير عن مدي الاحترام والتقدير له ولتهنئته علي توليه الكاردينالية.

واكد ان انصار جميع الديانات والمذاهب سواء في ايران او العراق وجميع المناطق يحظون باحترام ايران حكومة وشعبا وقيادة.

وقدم الكاردينال رافائيل ساكو في اللقاء تقريرا عن اوضاع المسيحيين في العراق وقال ان عدد المسيحيين في العراق كان يتجاوز المليونين قبل ظهور داعش لكن الهجمات الارهابية لهذا التنظيم ارغمت اغلبية هؤلاء علي مغادرة العراق بحيث لم يعد يتجاوز عددهم الامن ال500 الف شخص.

وقال ان بغداد تضم العدد الاكبر من المسيحيين في العراق وقال انه توجد نحو 50 كنيسة في بغداد وحدها بينما يبلغ عدد الكنائس في محافظة نينوي 15 كنيسة.

انتهي **س.ر

