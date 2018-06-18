صالحی : نتطلع الي الدفاع عن المصالح الوطنیة بافضل ما یمكن

طهران / 18 حزیران / یونیو / ارنا – قال رئیس مؤسسة الطاقة النوویة الایرانیة، علی اكبر صالحی، 'نحن نتطلع الي امكانیة الدفاع بافضل ما یمكن عن مصالحنا الوطنیة والاعلان بما هو حق لنا'.

وفی تصریح له الیوم الاثنین علي هامش زیارته للنرویج، اشار صالحی الي ان الزیارة جاءت تلبیة لدعوة الحكومة النرویجیة للمشاركة فی اجتماع 'اسلو فروم'.
واردف، ان الاجتماع یشارك فیه عدد من مسؤولی المؤسسات والمنظمات الدولیة بما فیها الامم المتحدة، و وزراء الخارجیة الي جانب خبراء سیاسیین تمثیلا عن بلدان مختلفة؛ مؤكدا انه سیلتقی خلال الزیارة مع هؤلاء المسؤولین لاستعراض قضایا عدیدة معهم.
وقال رئیس مؤسسة الطاقة النوویة الایرانیة انه سیلتقی فی هذه الزیارة ایضا برئیس الوزراء و وزیر خارجیة النرویج، فضلا عن وزیر الخارجیة الالمانی، لاجراء محادثات معهم فیما یخص الاتفاق النووی والقضایا الناجمة عن انسحاب امریكا من هذا الاتفاق.
واكد صالحی انه سیعلن خلال اجتماع اسلو فروم عن موقف الجمهوریة الاسلامیة بكل وضوح وشفافیة من الاتفاق النووی.
علما ان اجتماع اسلو فروم یعقد برعایة مركز الحوار الانسانی فی سویسرا وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجیة النرویجیة؛ ویشارك فیه كبار الشخصیات من 100 دولة فی العالم؛ بهدف مناقشة اهم القضایا والصراعات الدولیة والآلیات الكفیلة بحل هذه القضایا.
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صالحی : نتطلع الي الدفاع عن المصالح الوطنیة بافضل ما یمكن

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