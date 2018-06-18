خلال اللقاء مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية؛

المدير العام لوكالة ارنا : الهلال الاحمر تعمل علي تعزيز الاستقرار المعيشي في البلاد

طهران / 18 حزيران / يونيو / ارنا – قال المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، سيد ضياء هاشمي، ان نشاطات جمعية الهلال الاحمر الايرانية خلال الظروف الطبيعية تكمن في حماية الاستقرار المعيشي، وخلال الازمة تسهم في ازالة المصائب والكوارث من البلاد.

جاءت تصريحات المدير العام لوكالة ارنا، اليوم الاثنين خلال اللقاء مع رئيس جمعية الهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية 'علي اصغر بيوندي'، الذي اجري زيارة لمركز الوكالة بطهران وتفقد اقسامها المختلفة.
ونوّه هاشمي في هذا اللقاء، الي الطاقات التي تزخر بها الهلال الاحمر الايرانية في الصعيد الدولي والاجتماعي؛ مبينا ان مسؤولية وسائل الاعلام ترتكز علي تعزيز الثقة الاجتماعية والشعب حيال مؤسسات البلاد بما فيها جمعية الهلال الاحمر.
وفي معرض الاشارة الي مجالات التعاون المشترك بين 'ارنا' والهلال الاحمر، لفت هاشمي الي استعداد ارنا علي اقامة ورش تعليمية للمراسلين المتطوعين لدي الجمعية.
وتابع قائلا، ان ارنا مستعدة لتاسيس غرفة مشتركة مع الهلال الاحمر والتعاون معها في سياق تعزيز نشاطاتها الاغاثية داخل المناطق المنكوبة اثر الزلازل ومساعدة المتضررين في هذه الاحداث.
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المدير العام لوكالة ارنا : الهلال الاحمر تعمل علي تعزيز الاستقرار المعيشي في البلاد

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