الحشد الشعبي في العراق يحذر اميركا من المساس بالسيادة العراقية

وقالت الهيئة في بيان إنه 'في الساعة 22 من مساء يوم أمس الأحد قامت طائرة أمريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و 46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين مما ادي الي استشهاد 22 مقاتلا واصابة 12 بجروح'، مطالبةً الجانب الأميركي بـ'إصدار توضيح بشأن ذلك خصوصا أن مثل تلك الضربات تكررت طيلة سنوات المواجهة مع الإرهاب'.

وأضافت الهيئة، أنها 'تود أن توضح أن قوات الحشد الشعبي موجودة علي الشريط الحدودي منذ انتهاء عمليات تحرير الحدود ولغاية الان بعلم العمليات المشتركة العراقية'، مبينةً أنه 'وبسبب طبيعة المنطقة الجغرافية كون الحدود أرضاً جرداء، فضلا عن الضرورة العسكرية فان القوات العراقية تتخذ مقرا لها شمال منطقة البو كمال السورية والتي تبعد عن الحدود 700 متر فقط كونها أرضاً حاكمة تحتوي علي بني تحتية وقريبة من حائط الصد حيث يتواجد الإرهاب الذي يحاول قدر الإمكان عمل ثغرة للدخول للأراضي العراقية وهذا التواجد بعلم الحكومة السورية والعمليات المشتركة العراقية' حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

وأشارت إلي أن 'المجاميع الإرهابية المتواجدة هناك تحاول إحداث ثغرة للدخول إلي الأراضي العراقية وقوات الحشد حالت دون ذلك فستبسل الأبطال حتي عجز العدو'، ماضيةً إلي القول، 'نحن نعتقد أن هذه مثل هذه الضربات جاءت كمحاولة لتمكين العدو من السيطرة علي الحدود بعد أن قدمت القوات العسكرية من جيش وقوات حدود وحشد التضحيات لتحرير هذه المناطق وتطهير الحدود'.

وتابعت، أن 'الحشد الشعبي شكل لجنة فور حصول الحادث للذهاب إلي قضاء القائم غربي الأنبار وسترفع اللجنة النتائج إلي القائد العام للقوات المسلحة'، مؤكدةً أن 'السيادة العراقية خط أحمر، وسلامة الأرض ومنع تسلل الإرهابيين إلي الداخل مهمتنا مع باقي صنوف القوات العسكرية، ونحن ملتزمين بقرارات القيادة وبالوجبات المناطة بنا، وان دماء العراقيين المدافعين عن الأرض والعرض لن تذهب سدي'.

انتهي**2018**س.ر

