وحدة من الجيش السوري تحبط هجوم إرهابيين بريف القنيطرة

دمشق/18حزيران/يونيو/ارنا- أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري ظهر اليوم هجوما لمجموعات إرهابية علي النقاط العسكرية في محيط قرية جبا وتل كروم جبا بالريف الشرقي للقنيطرة.

وذكر مراسل الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) في القنيطرة أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت من محور مسحرة “أم باطنة” العجرف باتجاه بعض النقاط العسكرية في محيط قرية جبا وتل كروم جبا بالريف الشرقي.
ولفت إلي أن الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة التسلل بعد سقوط أغلبية الإرهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب وتدمير إحدي آلياتهم بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وقتلاهم.
وتنتشر في بعض قري وبلدات ريف القنيطرة مجموعات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم “جبهة النصرة” وتتلقي مختلف أنواع الدعم اللوجستي والتسليحي من كيان العدو الإسرائيلي الذي يقوم بنقل مصابي الإرهابيين للعلاج في مشافيه داخل الأراضي المحتلة.
انتهي ** 1487 **س.ر



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وحدة من الجيش السوري تحبط هجوم إرهابيين بريف القنيطرة

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