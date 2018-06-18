استهداف الحشد الشعبي محاولة لإعادة 'داعش' للعراق

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'المعلومة' الخبرية، اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت 'ان واشنطن تسعي للسيطرة الكاملة علي الحدود العراقية السورية، لرسم مخططاتها الإرهابية، وفتح الأبواب إمام عودة مجاميع داعش الإرهابي للبلاد'.

وطالب وتوت، الحكومة العراقية بأيقاف عمل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد فورا، بعد قيامه بقصف فصائل المقاومة وقوات الحشد الشعبي في منطقة البوكمال الحدودية مع سوريا.

واشار النائب البرلماني الي انه 'يقع علي عاتق الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التحالف الدولي، لان الاعتداء علي قوات الحشد الشعبي هو اعتداءا سافرا علي سيادة وامن العراق'.

وكانت النائبة في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي دعت، الحكومة الاتحادية الي إيقاف عمليات التحالف الدولي في العراق، متهمة التحالف بقصف فصائل من الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية.

الي ذلك اكدت مصادر امنية في قيادة الحشد العشائري بمحافظة الانبار بأن 'الطيران الحربي العراقي شرع، هذا اليوم الاثنين، بعملية قصف هو الاعنف علي معاقل عصابات داعش الاجرامية، علي طول الشريط الحدودي العراقي السوري غربي الانبار، ادي الي مقتل العشرات من الدواعش، بينهم قادة وامراء من جنسيات مختلفة.

واشارت المصادر-وفق ما نقلت عنها وسائل اعلام محلية-الي 'ان القصف شمل مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي الانبار وصولا الي منطقة البو كمال السورية والمناطق القريبة منها، وادي الي مقتل العشرات من ارهابي داعش، فضلا عن اعطاب العديد من الاليات العسكرية، والعجلات التي تحمل الاسلحة الرشاشة الاحادية، وتدمير انفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد'.

انتهي** ع ص**س.ر

