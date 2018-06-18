في اتصال هاتفي تلقاه من أمير دولة قطر

روحاني: طهران باقية الي جانب الدوحة

طهران/18 حزيران/يونيو/إرنا- اشاد رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني'، بصمود قطر حكومة وشعبا أمام الضغوط والتهديدات والحصار غير العادل قائلا، 'إن إيران تعتبر هذا الحصار يؤدي إلي مزيد من الانقسام ويفاقم التوتر بين دول المنطقة، مؤكدا ان إيران تعمل علي تعزيز التعاون مع قطر لما يساهم في ارساء اسس الاستقرار في المنطقة، وستبقي الي جانب الدوحة'.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأ الرئيس روحاني بعيد الفطر السعيد، معبرا عن أمله في ان يوظف البلدان الطاقات التجارية والاقتصادية المتوفرة لديهما لتعزيز التعاون الثنائي أكثر من ذي قبل.
ورحب بتطوير العلاقات بين طهران والدوحة، وأكد انه لاتوجد أية قيود في مسار تنمية العلاقات الثنائية مع قطر الشقيقة وان طهران باقية الي جانب الدوحة.
كما أكد روحاني أن طهران تعتمد سياسة الحوار لانهاء الخلافات مع بلدان المنطقة قائلا ان إرساء الإستقرار والأمن في المنطقة يصب في مصلحة شعوبها.
وصرح رئيس الجمهورية، 'اننا نعتبر سياسات المغامرة التي تتبناها بعض دول المنطقة، غير صحيحة ونعتقد بأن إلاستمرار فيها سيؤدي بالتأكيد الي تفاقم المشاكل الموجودة في المنطقة بما في ذلك في فلسطين وسوريا واليمن'.
وأضاف، ان الشعب الفلسطيني لا سيما أهالي غزة يعانون اليوم من وطأة ضغوط كبيرة ويتعرضون كل يوم الي هجمات الكيان الصهيوني الغاصب وان دعمهم من جانبنا نحن المسلمين من شأنه أن يساهم في التقليل من آلامهم ومعاناتهم.
وأكد روحاني ان الأزمة اليمنية لا حل لها عسكريا وعلينا جميعا أن نساعد في اعادة الإستقرار والأمن الي هذا البلد والمنطقة عبر تعزيز الحلول السياسية، معتبرا الهجوم الأخير علي ميناء الحديدة سببا لوقوع كارثة بشرية جديدة في اليمن.
وأضاف ان إستمرار هذه الإشتباكات، يؤدي بالتأكيد الي تصعيد الضغوط علي الشعب اليمني الاعزل والواجب يحتم علينا مساعدته في مثل هذه الظروف.
كما اكد علي ضرورة تعزيز التشاور الإقليمي وتوطيد أواصر التعاون بين إيران وقطر وتوحيد الجهود لضمان المصالح المشتركة للبلدين.
بدوره، هنأ أمير دولة قطر إيران حكومة وشعبا بعيد الفطر السعيد قائلا ان العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين آخذة بالتنامي ونحن عاقدون الأمل علي تعزيزها في شتي المجالات' مؤكدا انه يتابع شخصيا مسيرة تنامي العلاقات.
و أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الحصار المفروض علي دولة قطر مؤكدا ان بلاده لن تنسي هذه المواقف أبدا و قال، 'نعتقد ان كافة الخلافات الموجودة في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر الحوار ولاتستطيع أي دولة ان تفرض آرائها علي الدول الأخري'.
و شدد أمير دولة قطر ان سياسة بلاده تتمثل في دعم الشعب الفلسطيني قائلا، 'اننا ندعم صمود الشعب الفلسطيني وسنواصل هذه السياسة'.
وفي جانب آخر من حديثه، أعرب أمير دولة قطر عن أمله باستمرار نجاح المنتخب الوطني الإيراني في مباريات كأس العالم في روسيا .
إنتهي**أ م د**س.ر



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