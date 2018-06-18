السلطة القضائية تضمن امن الاستثمارات في البلاد

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال اللقاء الذي جمع مساعد رئيس السلطة القضائية الايراني برئيس مؤسسة مكافحة الفساد في جمهورية اذربيجان 'كامران علييف'.

وبحسب المسؤول في السلطة القضائية، فإن موقع ايران الستراتيجي ومجاورتها لافغانستان تسبب في تهريب المخدرات الي اوروبا وبلدان اخري؛ مضيفا ان الحظر الجائر المفروض علي ايران عرّض البلاد الي جرائم واضرار جادة وكثيرة.

ولفت الفت الي القول، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت خلال العقد الماضي ان تتخذ اجراءات مناسبة وملحوظة بهدف تقويض ومراقبة الجرائم والانحرافات الاجتماعية.

وفيما اشار الي توفر ارضية اقتصادية مناسبة للمستثمرين في ايران، قال الفت ان السلطة القضائية تضمن امن هؤلاء المستثمرين عمدت الي ازالة العقبات القانونية التي تعيق مسارهم؛ مضيفا ان الظروف النشاطات الاقتصادية باتت متوفرة في البلاد.؟

من جانبه، اكد رئيس مؤسسة مكافحة المخدرات في جمهورية اذربيجان، ان بلاده نجحت خلال الاعوام الاخيرة في اقامة تعاون بناء مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مشيدا بجهود المسؤولين في ايران الرامية الي تطوير العلاقات بين البلدين.

واكد 'كامران علييف' ضرورة التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الفساد؛ معربا عن امله في ان يبلغ البلدان المستوي المنشود في هذا الخصوص.

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