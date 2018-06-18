الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

دمشق / 18 حزيران / يونيو / ارنا – قال الملحق العسكري الايراني لدي سوريا 'العميد ابوالقاسم علي نجاد' ان العمليات الصاروخية التي نفذها حرس الثورة الاسلامية في 18/6/2017 ضد مركز قيادة داعش بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء وكانت محبطة بالنسبة للاعداء.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام واحد علي العمليات الصاروخية للحرس الثوري ضد معاقل قيادة تنظيم داعش الارهابي في دير الزور، وصف العميد علي نجاد هذه العملية بانها شكلت تحذريا لجميع مساندي داعش داخل وخارج المنطقة.
وتابع قائلا، انه ينبغي علي الارهابيين وحماتهم ان يدركوا بانه في حال تكرار تصرفاتهم الشيطانية البغيضة، سيرد الشعب الايراني بحزم علي هؤلاء، وسيعاقب عملائهم بشدة وذلك علي غرار ما حدث في دير الزور.
وتوجه الملحق العسكري الايراني لدي سوريا بالخطاب الي الشعب الايراني 'العظيم' قائلا، ان حرس الثورة الاسلامية، وبفضل التعاون مع سائر القوات العسكرية والامنية والاستخبارية في البلاد لن يدخر اي جهد في سياق الدفاع عن الامن القومي وافشال المؤامرات، وسيعمد الي اتخاذ اجراءات في مواجهة اي تحرك يستهدف امن البلاد.
وفيما وصف العمليات الصاروخية للحرس الثوري ضد داعش في دير الزور، بانها شكلت رسالة قوية الي الامريكان، اكد القائد العسكري الايراني ان حرس الثورة الاسلامية استطاع من خلال هذه العملية ان يرسم خطا امنيا ليتمكن من استهداف كافة التحركات التي توجه ضد ايران.
وخلص الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة عبر الاتكال علي قدراتها الذاتية ان تصنع السلاح الذي تحتاج اليه وفي حال ارتكاب حكومات المنطقة أي خطا، ستقوم بالرد القوي عليها.
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العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

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