إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي سيترك أثرا سلبيا علي السلام والإستقرار

وأضاف موسويان اليوم الإثنين، في كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية لولاية فيرمونت الأميركية، 'ان إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي له تداعيات تتجاوز العلاقات الإيرانية-الأميركية وحتي القضية النووية'.

وأكد، ان إيران ووفقا للإتفاق النووي خضعت للحد الأقصي من الإشراف النووي وتبنت أعلي مستويات الشفافية في برنامجها النووي كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيدت مرارا إلتزام إيران بتعهداتها مضيفا، ان الإتفاق النووي يعد أبرز إتفاقية بعد الحرب الباردة ولكن وصف ترامب لهذا الاتفاق ب' الرهيب'أثار الشكوك حول أهم إنجاز ورصيد في تاريخ عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف، ان الحقيقة الهامة هي ان إيران عضوة في معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية وهي لا تمتلك قنبلة ذرية في حال ان إسرائيل لم تقبل بهذه المعاهدة وتعد في نفس الوقت، الكيان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمتلك مئات القنابل ولا يؤمن بتطهير الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ولن يتعاون في هذا المجال.

واستمر بالقول، ان الأزمة النووية الإيرانية هي الأزمة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم إحتوائها سياسيا كما انها من القضايا النادرة التي شاركت كافة القوي العالمية في التوصل الي إتفاق حولها وهو الاسلوب الذي نحن احوج مانكون اليه اليوم لحل سائر أزمات المنطقة.

وقال ان انعدام الامن في المنطقة مرده الحروب التي اثارتها اميركا هنا وهناك بما فيها هجومها العسكري علي أفغانستان والعراق وتعاونها في العدوان علي ليبيا واليمن وسوريا.

واضاف ان الإتفاق النووي يعد بصيص أمل لإحتواء سائر الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط وحلها سياسيا لما يضمن الامن والاستقرار في المنطقة.

واوضح موسويان، ان ستراتيجية ترامب لفرض العزلة الإقتصادية والسياسية علي إيران أدت الي زعزعة الأمن في المنطقة أكثر فأكثر.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف موسويان التهم الأميركية الموجهة لإيران بانها مسيسة ولا أساس لها من الصحة مضيفا، في ظل الظروف التي فرضها ترامب علي الإتفاق النووي، وفي حال عدم تمكن الأوروبيون من تنفيذ إلتزاماتهم الإقتصادية في إطار الإتفاق النووي، فليس بعيدا ان تنسحب ايران منه ايضا.

وأضاف، ان إسرائيل تلعب الدور المدمر الأكبر علي صعيد العلاقات الأميركية- الإيرانية.

إنتهي**أ م د**س.ر

