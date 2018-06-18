لجنة مكافحة المخدرات : ضبط اكثر من 32 طنا من انواع المخدرات فی البلاد

واوضح هادی نجاد فی تصریح له الیوم الاثنین، ان من اجمالی المخدرات التی ضبطت خلال الفترة من 28 مایو لغایة 11 یونیو 2018 والتی زادت عن 32 طنا یبلغ حجم الافیون 28 الف و789 كلغم ای بما یعادل 89.3 بالمئة.

وتابع قائلا، ان ضبط هذا الحجم من المخدرات تحقق من خلال الفین و541 عملیة؛ ای بنسبة 12.8 كلغم لكل عملیة.

ولفت الي ان نسبة ضبط المخدرات لدي المحافظات التی تحتل الاولویة فی مجال مكافحة المخدرات، بما یشمل سیستان وبلوشستان وكرمان (جنوب شرق) وهرمزكان (جنوب)، تبلغ خلال الاسبوعین المشار الیهما 42.8 بالمئة.

انتهي ** ح ع

