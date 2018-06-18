باكستان تعلن القبض علي احد كبار قياديي طالبان

ونقلت وسائل اعلام باكستانية اليوم الاثنين، عن شرطة بيشاور ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 'مولوي بهادر خان' احد كبار متزعمي حركة طالبان الارهابية عند محاولته للهروب الي دبي في الامارات العربية المتحدة.

واشارت المصادر ذاتها، الي ان المدعو بهادر جان كان قد اُدرج اسمه علي قائمة الارهابيين وقد امرت السلطات الباكستانية بمنعه من مغادرة البلاد؛ وكان قد اقدم علي تنظيم وتنفيذ عمليات ارهابية كثيرة ضد باكستان.

ياتي ذلك فيما اعلنت السلطات الافغانية، في 15 يونيو الحالي، عن مصرع زعيم حركة طالبان الارهابية 'ملا فضل الله' خلال قصف جوّي باستخدام طائرة مسيرة امريكية في ولاية 'كنر'.

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