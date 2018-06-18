مساعد وزير الطاقة :

مضاعفة السعة الانتاجية للطاقات المتجددة في البلاد

دزفول/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال مساعد وزير الطاقة الإيراني لشؤون الكهرباء، إن الزيادة في السعة الانتاجية للطاقات المتجددة في البلاد قد وصلت إلي ضعفين، وهذا النهج السنوي يتماشي مع الخطة.

وقال همايون حائري في مقابلة مع مراسل ارنا في مدينة شوش بمحافظة خوزستان (جنوب ) اليوم الاثنين، ان القدرة المثبتة في مجال الطاقات المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، كانت تساوي 250 ميغاواط في عام 2016، والتي زادت إلي 500 ميغاواط في عام 2017.
وقال إن هدف هذا العام لإنتاج الطاقات المتجددة في البلاد، هو ألف ميغاواط من الطاقة، وقال : نتوقع أن تتضاعف الطاقة المثبتة لوحدات الطاقة الشمسية والريحية في البلاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
كما قال مساعد وزير الطاقة عن صادرات الكهرباء : أحدي إمكانات صناعة الكهرباء في البلاد هي تصدير الطاقة إلي الدول المجاورة، والآن يتم تصدير ألف ميغاواط من الكهرباء إلي العراق.
وأشار حائري الي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبادل الطاقة مع جميع البلدان التي لديها حدود معها، مما يعكس حقيقة أن إيران من الدول الرائدة بالمنطقة في مجال الطاقة.
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مضاعفة السعة الانتاجية للطاقات المتجددة في البلاد

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