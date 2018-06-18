الحشد الشعبي يستهدف عصابات داعش بالمدفعية ويوقع بها خسائر فادحة

وبحسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، تداولته عدد من وكالات الانباء العراقية، 'ان مدفعية الحشد الشعبي استهدفت في ساعة متقدمة من صباح اليوم الاثنين، اهدافا ثابتة لتنظيم داعش الإرهابي علي الحدود العراقية السورية، مكبدة اياهم خسائر فادحة'.

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد يوم واحد من معلومات اوردتها مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، عن محاولة عدد من عناصر تنظيم داعش الارهابي التسلل من سورية الي العراق، وقيام قوة من اللواء 33 التابع للحشد بالتصدي للارهابيين بالاسلحة المتوسطة، حيث اصابت البعض منهم، وارغمت المتبقين علي الفرار من حيث اتوا'.

ويذكر ان قوات الحشد الشعبي كانت قد احبطت الاسبوع الماضي، تسللا لعناصر داعش بالاضافة الي دك اوكارهم داخل الاراضي السورية، واوقعت في صفوفهم عددا من القتلي والجرحي.

ومنذ عدة شهور، تواصل القوات الامنية العراقية، مدعومة بسلاح الجو، ملاحقة عصابات داعش الارهابية في مناطق الشريط الحدودي العراقي-السوري، وفي عمق الاراضي السورية، حيث نجحت بتفكيك الكثير من البؤر الارهابية، وتدمير اوكار ومخابي داعش، والكشف عن خطط تحركاتهم ومصادر تمويلهم العسكري والمالي واللوجيستي، ناهيك عن قتل واعتقال المئات منهم.

الي ذلك كانت النائب في مجلس النواب العراقي فردوس العبادي، قد وجهت اتهامات لقوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية بقصف قوات الحشد الشعبي المتواجدة في مناطق الحدود العراقية-السورية لمطاردة فلول عصابات داعش الاجرامية.

وقالت في تصريحات صحفية، 'ان هذا التحالف المشؤوم، يثبت يوما بعد يوم بما لا يقبل الشك بأنه يعمل ضد العراق والمخلصين من ابنائه بالاستهداف والقتل تارة، وبتمكين الاٍرهاب بانواعه ومساعدتهم عليهم تارة اخري، وان هذا التحالف الذي تقوده امريكا، واستمرارا لجرائمه المتكررة ضد المقاومة، قد ارتكب ليلة أمس الاثنين جريمة نكراء لا يمكن ان تغتفر، بقيامه في الحدود السورية العراقية بقصف ابنائنا من المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحي من كتائب حزب الله العراق وعصائب اهل الحق والنجباء'.

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