رئيس الجهاد الجامعي:

إيران واحدة من الدول القليلة التي تمتلك علم الخلايا الجذعية

طهران/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس الجهاد الجامعي، انه عندما تتوفر الارادة القوية، حينها يمكن التحرك في نطاق العلم في مجالات مثل إنتاج الخلايا الجذعية، وإن إيران هي واحدة من الدول القليلة التي تمتلك علم الخلايا الجذعية .

و قال الدكتور حميد رضا طيبي اليوم الاثنين، ان مؤسسة الجهاد الجامعي، تمكنت من تطوير المعرفة الأكثر تعقيدا، وتحويلها الي تكنولوجيا واستخدامها في المجال العلاجي.
وأشار إلي إطلاق أكبر مصنع لانتاج الخلايا الجذعية في غرب آسيا في إيران خلال الشهر الماضي، وقال: كما تمكنا في مجالات أخري، مثل النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية، من تحقيق نجاحات كبيرة، ما يعد مفخرة للبلاد.
وقال طيبي إن كل جهودنا في الجهاد الجامعي، هي إثبات أننا نستطيع القيام بأشياء عظيمة في جميع مناطق البلاد.
وأشار رئيس الجهاد الجامعي إلي تقدير الذات لدي جيل الشباب وقال إن الاتكاء علي الذات الذي زرعه الإمام الخميني (رض) بين الناس، آمل أن تستمر هذه الروح في جيل الشباب.
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الخلايا الجذعية

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إيران واحدة من الدول القليلة التي تمتلك علم الخلايا الجذعية

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رئيس الجهاد الجامعي:

إيران واحدة من الدول القليلة التي تمتلك علم الخلايا الجذعية

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