أبواب إندونيسيا مفتوحة أمام الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين

و التقي السفير الإندونيسي 'أوكتافيان عليم الدين' اليوم الاثنين بالنشطاء الاقتصاديين في همدان وقال : حددت غرفة التجارة الإندونيسية طاولة لإيران، ويمكن للنشطاء الاقتصاديين العثور علي نظرائهم في اجتماعاتهم التخصصية والوصول إلي النتائج المرجوة.

وأعرب عن سعادته باختيار همدان عاصمة السياحة الآسيوية في عام 2018، قائلا إن إندونيسيا عضو في منظمة السياحة وتعتبر مساهمة في التزامها العالمي.

وقال سفير إندونيسيا في طهران إن الإندونيسيين، يعرفون همدان بسبب بوعلي سينا ومفاخره العلمية، وبعض الطلاب الإندونيسيين يدرسون بحماس في هذه المدينة.

مشيرا إلي أن إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مؤكدا يجب أن نغتنم هذه الفرصة ونعمل علي زيادة الصفقات بين البلدين.

وصرح السفير 'عليم الدين'، إن الهدف من الزيارة هو تقريب إندونيسيا من إيران، مضيفا أن الزيارة هي بداية العلاقات الودية بين شعبي البلدين.

وقال سفير إندونيسيا في طهران، إن إندونيسيا تعرف إيران كمستورد للجوز، وليس كمصدر لهذا المنتج، وأضاف: صادرات الفستق الإيراني أكثر ملحوظا من الجوز ، لكن إذا زاد الإنتاج، يمكننا شراء هذا المنتج الإيراني.

وأشار إلي أن إندونيسيا تقوم بتصدير زيت النخيل والمانجو والتوابل إلي إيران، فضلاً عن استيراد الزيتون من إيران، ويمكننا الدخول في مفاوضات جادة مع رجال الأعمال الإيرانيين في هذا الصدد.

من جانبه أشار نائب رئيس غرفة تجارة همدان إلي نشاط 946 وحدة صناعية وانتاجية في همدان، وقال: هناك 23 ألف من الأيدي العاملة تعمل في هذه الوحدات.

وأضاف 'حميدرضا رهبر'، ان 695 ناشطاً اقتصادياً من همدان هم أعضاء في الغرفة التجارية، وتم تسجيل 15 اتحادا وجمعية في غرفة التجارة .

وأشار إلي حدث همدان عاصمة السياحة الاسيوية لعام 2018 وقال: من المؤكد أن أعضاء غرفة التجارة سيلعبون دوراً مهماً في هذا الحدث، وهو أحد البرامج المدعوة من قبل السفراء من مختلف البلدان.

وأعلن نائب رئيس غرفة التجارة في همدان عن تنظيم رحلة تجارية إلي إندونيسيا قريبا بحضور رجال الاعمال والنشطاء الاقتصاديين.

انتهي** 2344

