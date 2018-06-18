مسؤول اممی : لتقیید النشطات الاقتصادیة من اجل الحؤول دون ارتفاع حرارة الجو

وخلال ورشة صحفیة وتعلیمیة عقدها الوفد الاممی الیوم الاثنین بمقر مؤسسة رصد الاحوال الجویة فی ایران، اوضح سوكانا قائلا ان كافة انحاء العالم بما یشمل القارات والمحیطات، یمرّ بظروف التغیر المناخی؛ مضیفا ان الدول الفقیرة هی الاكثر تضررا فی هذا الخصوص.

وتابع، ان التجارب تشیر الي ان التغیر المناخی یخلف اثارا سلبیة علي المیاه الصالحة للشرب والمحیطات وانتاج الغذاء والجبال الجلیدیة والصحة والاقتصاد.

ولفت الي ان اكثر نسبة من التغیر المناخی تعود الي الاحتباس الحراری الناجم عن غازات الدفیئة؛ مبینا ان 35 بالمئة من غازات الدفیئة تصدر عن الطاقة، و24 بالمئة عن النشاطات الزراعیة، و31 بالمئة منها ناجمة عن الصناعات، و14 بالمئة تنجم عن نشاطات الشحن والنقل؛ الامر الذی یشیر الي ان نسبة انتشار هذه الغازات مرهونة باسالیب استخدام الوقود الاحفوری.

ودعا سوكانا الي تقیید النشاطات الاقتصادیة التی تسبب فی ارتفاع حرارة الجو وانتشار غازات الدفیئة فی العالم.

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