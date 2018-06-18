عضو بلجنة الأمن القومي النيابية:

الغاية من اقتراح التفاوض مع الولايات المتحدة هي بث الفرقة

طهران/18حزيران/يونيو/إرنا – قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشوري الاسلامي ابوالفضل حسن بيغي اليوم الاثنين: إنّ الهدف من طرح مقترحات تدعو الي التفاوض مع الولايات المتحدة هو بث الفرقة في البلاد وقراءه املاءات تل أبيب.موكدا ان هناك رئيس جمهوريه قوي في ايران ولن ينال ترامب واسرائيل مبتغاهما.

وأضاف بيغي في تصريح أدلي به لمراسل إرنا بأنّ الأمريكيين صمموا عدة مشاريع ومؤامرات ضد ايران منها الثورات المخملية والناعمة والخضراء وشنّ حروب بشتي الأشكال خلال السنوات الماضية مدعومة بتمويل سعودي وتمويل من جانب بعض شيوخ الدول المطلة علي الخليج الفارسي لكن هذه المؤامرات باءت بالفشل.
وشدّد عضو لجنة الأمن القومي النيابية علي أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تعيش اليوم ذروة قوتها وان الأمريكيين عاجزون عن مواجهتها.
وأردف بيغي قائلاً: اليوم هو يوم الوحدة والوفاق ومكافحة الغطرسة والنزعة التوسعية الترامبية، مايفرض علي السلطات الثلاث والقوات المسلحة وفئات الشعب التآزر والوقوف بوجه المعاملات السخيفة والتصريحات المضحكة التي يطلقها مسؤولون أمريكيون.
و تابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي قائلاً: إننا اليوم نشهد ولحسن الحظ قدرة الرأي العام العالمي في التمييز بين الكفر والباطل فضلاً عن إتضاح أحقية ايران أمام الراي العام العالمي بعد الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وغرب آسيا.
وفي حديثه عن اليوم العالمي للقدس لفت بيغي الي الزيارات الاستجدائية التي قام بها نتنياهو الي اوروبا والتي لم يلقَ فيها سوي تظاهرات مناهضة ضد كيانه في لندن وعدم تماشي الدول معه.
وأشار هذا النائب الي كتابة سيناريوهات جديدة في الآونة الأخيرة بقلم أمريكي ضد ايران لخلق مشاكل فيها مذكراً باجراء مفاوضات سابقة مع الولايات المتحدة استمرت 13 سنة انتهت بتوقيع الاتفاق النووي معرباً عن استغرابه من شخصية ترامب ذي العقل الاسمنتي الذي انسحب من الاتفاق النووي بعد توليه رئاسة الجمهورية في البيت الابيض.
وذكّر بيغي بوعود انتخابية قطعها ترامب كانت يؤكد فيها علي القضاء علي داعش والقضاء علي السعودية ومواجهة الصين وكندا، الوعود التي لم تلق تطبيقاً علي أرض الواقع لافتاً الي نقل ترامب الدواعش من سوريا الي افغانستان.
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الغاية من اقتراح التفاوض مع الولايات المتحدة هي بث الفرقة

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