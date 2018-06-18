تلبية لدعوة من نظيريه السويسري والنمساوي؛

روحاني سيزور برن وفيينا قريبا

طهران/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - يتوجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني الي سويسرا والنمسا علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي تلبية لدعوة من رئيسي البلدين .

وقال مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الأعلامية، أن حجة الإسلام حسن روحاني ، سيتوجه إلي برن في رحلة تستغرق يومين أواخر الشهر الجاري أو اوائل شهر يوليو، بدعوة من الرئيس السويسري.
وأضاف برويز إسماعيلي إن من أهم برامج الرئيس روحاني في سويسرا ، لقاء نظيره السويسري ، والاجتماع بالإيرانيين المقيمين، وتوقيع مذكرات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .
وأشار الي ان رئيس الجمهورية سيغادر برن إلي فيينا بدعوة من الرئيس النمساوي.
وأضاف إسماعيلي أن الاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في النمسا، واجراء المحادثات مع الرئيس ومستشار النمسا، بالإضافة إلي توقيع الوثائق في مختلف مجالات التعاون ، تشكل أهم برامج الرئيس روحاني في فيينا.
وقال إن وفدا يضم عددا من الوزراء والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين سيرافق الرئيس روحاني في جولته الأوروبية، كما ان رجال الأعمال والناشطين في القطاع الخاص سيجرون مفاوضات مع شركائهم التجاريين في سويسرا والنمسا .
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روحاني سيزور برن وفيينا قريبا

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