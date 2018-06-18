اندونيسيا مستعده لتنمية علاقاتها التجارية مع ايران

همدان/18حزيران/يونيو/إرنا – دعا السفير الاندونيسي لدي طهران «اوكتاويان عليم الدين» اليوم الاثنين الي تسهيل وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واندونيسيا وقال: إنّ اندونيسيا حريصه علي أن تتحول الي شريك لإيران ومستثمر في قطاع السياحة والأعشاب الطبية والمواد المنجمية خاصة الموجودة منها في محافظة همدان.

وخلال لقائه مساعد محافظ همدان للشؤون الاقتصادية والموارد البشرية رضا قياسي أضاف عليم الدين بأنّ بلاده تمدُّ يد التعاون صوب مسؤولي محافظة همدان لتنمية قطاع السياحة وتحويل هذه المحافظة الايرانية الي قطب سياحي في العالم بفضل احتضانها لمعالم أثرية ومواقع طبيعية رائعة وفريدة.
كما إعتبر السفير الاندونيسي قرب المسافه بين محافظة همدان والعاصمة طهران مزية تساعد علي التجارة والاستثمار الاندونيسي في المحافظة لافتاً الي مشاريع نفطية وغازية واقعة في مدينة أهواز (جنوب غرب ايران) مازال المستثمرون الاندونيسيين راغبين في المشاركة فيها.
ووصف عليم الدين خلال اللقاء بلاده بأنها شريك تجاري جدير لايران في مجال تصدير الاعشاب الطبية ومنتجات اللحوم وزيت النخيل.
وخلال هذا اللقاء قال مساعد الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية لمحافظ همدان رضا قياسي: إننا ندعم المستثمرين الاندونيسيين الراغبين بالاستثمار في محافظتنا ومستعدون لتوفير جميع متطلباتهم الواردة في تفعيل مشاريعهم داخل المحافظة.
و إعتبر قياسي القدم التاريخي لمحافظة همدان والذي يمتد الي الف و700 سنة قد أتحفها بمعالم أثرية وطابع سياحي وثقافي وديني ملفت لأنظار السواح الاجانب.
وعن المصادر المنجمية المتواجدة في المحافظة أشار قياسي الي وجود مليار و700 مليون احتياطي أصناف الصخور المنجمية ومنها الصخور المستخدمة في تشييد المباني والحديد والصخور التزئينية و18 نوعاً من الأحجار الكريمة.
وتطرق مساعد الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية لمحافظ همدان ان المكانة الراقية للصناعات اليدوية التي تتمتع بها محافظة همدان ومنها صناعة الجلود والسجاد اليدوي والأرائك والترصيع والصلصال التي تتمتع عالمياً بصيت وشهرة خاصة في اوروبا والولايات المتحدة فضلاً عن انتاج المحافظة للجوز والزبيب وقيامها بتصدير هذين المنتجين الي شتي مناطق العالم.
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اندونيسيا مستعده لتنمية علاقاتها التجارية مع ايران

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