قريبا..ملتقي التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الإيراني الأوروبي

في إشارة إلي الملتقي الأوروبي الإيراني الثاني حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إيران وأوروبا في بروكسل ، قال 'علي مرتضي بيرنك'، رئيس مركز التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا في دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية : سيعقد المؤتمر يومي 21 و22 يونيو من هذا العام بهدف مواجهة مشروع الايرانوفوبيا إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي ولمواجهة السياسات الأمريكية لتعطيل الاتفاق.

وأضاف أن المؤتمر سيركز علي التعاون بين الأطراف في قضايا مثل التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع المبتدئ وتدويل الشركات القائمة علي المعرفة ، كما سيلقي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا كلمة في حفل الافتتاح.

وصرح ، بان مساعد رئيس الجمهورية سيلتقي ايضا بعض كبار المسؤولين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي بعد حضور حفل الافتتاح والكلمة التي سيلقيها حول حالة الشركات الناشئة في إيران ، وقدرة الشركات القائمة علي المعرفة.

وقال أيضا إن الملتقي، الذي ينظمه معهد 'روند'، وبالتشاور مع وزارة الخارجية حول موضوع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي سيعقد في بروكسل ، المقر الرئيس للاتحاد الأوروبي ؛ وقد عقدت الجولة الأولي في فيينا قبل 3 سنوات.

وتابع قائلاً، ان الضجة التي اثارتها أميركا أفضت الي أن العديد من الشركات الأوروبية كانت حذرة في التعاون مع إيران، ولكن أي مساعدة للتعامل مع هذه الإجراءات عبر بث فضاء إيجابي للتعاون بين ايران واوروبا ، بات ضروريا ويسهم في تقدم سياسات بلدنا.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال 'بيرنك' إنه تم توجيه الدعوة للمسؤولين البلجيك ومفوضي الاتحاد الأوروبي للمشاركة في البرنامج ، كما ستشارك الشركات القائمة علي المعرفة الصغيرة والمتوسطة في المؤتمر.

وأضاف أن مؤتمر التعاون الإيراني الأوروبي، يركز علي 'رؤية جديدة' تهدف إلي تحديد آفاق جديدة في التعاون التكنولوجي، وإطلاق أعمال تجارية جديدة ، والتكنولوجيا المالية ، والطاقة والموارد الطبيعية ، مع التركيز علي الموارد المتجددة ، المناجم ومخاطر رأس المال والاستثمارات ومناطق التجارة الحرة من قبل معهد ' روند' للدراسات الاقتصادية والدولية ومركز التعاون الاقتصادي والتجاري إيران وأوروبا IEBC ، بالتعاون مع دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية.

وصرح إن صناع السياسة وكبار صناع القرار وكبار المسؤولين التنفيذيين من إيران وأوروبا سيحضرون الملتقي لمناقشة آفاق جديدة للتعاون وتحديد القدرات الموجودة والفرص التشغيلية لتعزيز الاقتصاد وتحديد الآفاق الواعدة في الوضع الحالي.

وصرح انه خلال هذا المؤتمر الذي يستمر يومين، ستعقد اجتماعات لبحث مواضيع تخصصية مثل 'افاق الشركات الناشئة في إيران' ، 'المشاركة في مجال التقنيات المالية والابتكارات المالية' ، 'الاستثمار والأعمال في إيران' '، ' الطاقة والموارد الوطنية '.

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