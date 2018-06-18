فيلم ايراني يفوز بجائزة مهرجان 'المرآة' في روسيا

وتم عرض هذا الفيلم الايراني الي جانب ثمانية افلام خارجية من انتاج روسيا وصربيا و جورجيا والصين وآلمانيا.

وانطلق المهرجان الدولي للافلام في روسيا قبل 12حزيران /يونيو الجاري و استمر حتي امس الاحد في مدينة ايفانوف الروسية.

انتهي**1110** 1718

