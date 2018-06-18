فيلم ايراني يفوز بجائزة مهرجان 'المرآة' في روسيا

طهران/18حزيران/يونيو/ارنا- فاز فيلم 'بلا موعد، بلا توقيع' من اخراج وحيد جليل وند بجائزة افضل اخراج في مهرجان 'المرآة' الدولي الثاني عشر الذي اقيم في روسيا.
وتم عرض هذا الفيلم الايراني الي جانب ثمانية افلام خارجية من انتاج روسيا وصربيا و جورجيا والصين وآلمانيا. وانطلق المهرجان الدولي للافلام في روسيا قبل 12حزيران /يونيو الجاري و استمر حتي امس الاحد في مدينة ايفانوف الروسية.انتهي**1110** 1718
فرهنگي
مهرجان افلام
فيلم ايراني
روسيا
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