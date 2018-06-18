قائد الثوره يستقبل اعضاء مجلس الشوري الاسلامي الاربعاء

طهران/18حزيران/يونيو/ارنا- اعلن عضو الهئية الرئاسية في مجلس الشوري الاسلامي اكبر رنجبر زاده ان سماحة قائد الثورة الاسلامية سيستقبل بعد غد الاربعاء اعضاء المجلس بمناسبة بدء السنه الثالثة لاعمال المجلس العاشر.
و اوضح رنجبر زاده اليوم الاثنين ان مجلس الشوري يعقد الاربعاء جلسة مفتوحة و بعد ذلك سيستقبل سماحة القائد اعضاء المجلس .وكان مجلس الشوري الاسلامي في دورته العاشره قد بدأ اعماله في 13 حزيران/يونيو 2017.انتهي**1110 ** 1718
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