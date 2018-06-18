محافظ لحج يتهم الإمارات باستخدام أبناء الصبيحة وقودا لمطامعهم الاستعمارية

وقال المحافظ في تصريح لـ'المسيرة نت' ان ما يحدث لأبناء الجنوب في معركة الساحل الغربي مؤامرة يديرها الاحتلال الإماراتي لتصفية الطاقات الجنوبية الشابة في معارك فتحت لاستنزاف أبناء الجنوب وتصفيتهم.

ودعا عقلاء الجنوب إلي تقييم مشاركة اخوانهم الذين يزجون بهم في محارق الموت من قبل الإمارات في جبهة الساحل الغربي، ومن لم يقتل في المواجهات يتم تصفيته من قبل طيران العدوان أو يتم تصفيته بواسطة جماعات الاغتيالات الإرهابية التابعة لأبو ظبي في عدن،

وأشار المحافظ إلي أن أنصار الله أبدوا سابقا استعدادهم لإنهاء ملف الأسري بشكل عام، ولكن الإمارات تعاقب أبناء الجنوب بشكل جماعي وترفض التعاطي مع تلك المبادرات، وتستخدم الأسري الجنوبيين كورقة ضغط ضد الجنوبيين قبل أنصار الله.

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