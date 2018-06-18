انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم تدمير وإعطاب أكثر من 44 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية ، وتم إطباق الحصار علي الغزاة والمرتزقة بعد قطع خطوط إمدادهم وفق تكتيك عسكري من النخيلة و الجاح والفازة.

ولفت إلي أن قوي العدوان تقوم بإخلاء عشرات الجثث من القتلي ومئات الجرحي عبر البحر وسط حالة شديدة من التذمر والسخط في أوساط مرتزقة العدوان نتيجة استمرار الحصار وقطع طرق الإمداد من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية في عدة مناطق في الفازة والجاح والمجيليس ولليوم الثالث علي التوالي.

وأشار المصدر إلي أنه تم إعطاب مدرعة عسكرية للمرتزقة باستهداف مدفعي.

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر1 الباليستي علي معسكر مستحدث شرق جيزان، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وصلية صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية علي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم قبالة منفذ علب بعسير .

أما في نجران أشار المصدر إلي أنه تم كسر زحف مرتزقة الجيش السعودي علي منطقة أضيق قبالة منفذ الخضراء ، ومصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال التصدي للزحف وفشل التغطية الجوية بالطيران الحربي والأباتشي في إسناد تقدم مرتزقة الجيش السعودي بمنطقة أضيق .

واستهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف صاروخي ومدفعي عددا من التباب التي يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي باتجاه منطقة أضيق، وكذا تجمعات الجيش السعودي في الصحن خلف السديس وسقوط قتلي وجرحي في صفوفهم ، وتم قنص جندي سعودي في الصوح ، ومصرع عدد من المرتزقة بعبوة ناسفة باستهداف آلية عسكرية في البقع.

وفي محافظة البيضاء تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للمرتزقة في جبهة ناطع، وإعطاب آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كان علي متنها خلال الزحف، و سقوط قتلي وجرحي في صفوف المرتزقة وفرار من تبقي منهم دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وأوضح المصدر أنه تم في نهم تدمير مدرعة من نوع بي ام بي بصاروخ موجه ومصرع وجرح من كان علي متنها ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة ومصرع من كان علي متنها بعبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة بجبهة كرش قس محافظة لحج.

انتهي ** 1837

