المشاركة الثانية لإيران في معرض سيول للكتاب بعد 11 عامًا

طهران/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - تختبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاركتها الثانية في معرض سيول الدولي للكتاب (20 إلي 24 يونيو ) بعد 11 سنة.

ويقام المعرض الرابع والعشرون الدولي للكتاب في كوريا الجنوبية في مركز 'كوئكس' للمعارض في سيول، برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.
شعار المعرض هو 'التعريف الجديد للكتاب' ، وجمهورية التشيك ضيفا خاصا بالمعرض.
وأقيمت النسخة الأخيرة من معرض سيول للكتاب بمشاركة 17 بلدا و 356 مشاركا ، وتفقد المعرض 202 ألف و 297 زائرا.
و شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة الثالثة عشرة لمعرض سيول في عام 2007.
و في الدورة التاسعة عشر من معرض سيول الذي أقيم تحت شعار 'الكتاب والإنسان والمستقبل' و حضره 610 ناشراً من 25 بلداً ، شاركت من ايران اصدرات مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة ، واصدار امرود (ناشر خاص).
وفي اجتماع عقد مؤخراً بين مدير معرض الكتاب الدولي في سيول ، السيدة 'كيم أون هيي' ، والسيد ' إيرو جو'، المدير التنفيذي لمعرض سيول للكتاب، و مدير قسم المعارض الخارجية في مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية ' رضا نوعي' ، اتفقوا علي تبادل جناح مجاني بين المعرضين. .
بناء علي مذكرة موقعة بين الجانبين، يتم وضع أجنحة بمساحة 18 مترا تحت تصرف الطرف الآخر لمدة ثلاث سنوات ، ويتم أخذ تكلفة وجود شخص واحد من قبل الجانبين.
تعرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية كتباً عن إيران، والأطفال ، والناشئة ، والفن ، والأدب المعاصر ، والدين لزوار هذا المعرض.
تعريف معرض طهران الدولي للكتاب، ودعوة الناشرين الأجانب لحضور معرض الكتاب في طهران، وإدخال برنامج للمنح الدراسية للناشرين والكتاب والمترجمين الناشطين في مجال الكتب الفارسية ، وتعريف كتب 'جرنت' (دعم ترجمة الكتب الي اللغات الأخري) من البرامج المتوقعة للتنفيذ في الجناح الإيراني.
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المشاركة الثانية لإيران في معرض سيول للكتاب بعد 11 عامًا

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