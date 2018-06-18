المشاركة الثانية لإيران في معرض سيول للكتاب بعد 11 عامًا

ويقام المعرض الرابع والعشرون الدولي للكتاب في كوريا الجنوبية في مركز 'كوئكس' للمعارض في سيول، برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.

شعار المعرض هو 'التعريف الجديد للكتاب' ، وجمهورية التشيك ضيفا خاصا بالمعرض.

وأقيمت النسخة الأخيرة من معرض سيول للكتاب بمشاركة 17 بلدا و 356 مشاركا ، وتفقد المعرض 202 ألف و 297 زائرا.

و شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة الثالثة عشرة لمعرض سيول في عام 2007.

و في الدورة التاسعة عشر من معرض سيول الذي أقيم تحت شعار 'الكتاب والإنسان والمستقبل' و حضره 610 ناشراً من 25 بلداً ، شاركت من ايران اصدرات مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة ، واصدار امرود (ناشر خاص).

وفي اجتماع عقد مؤخراً بين مدير معرض الكتاب الدولي في سيول ، السيدة 'كيم أون هيي' ، والسيد ' إيرو جو'، المدير التنفيذي لمعرض سيول للكتاب، و مدير قسم المعارض الخارجية في مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية ' رضا نوعي' ، اتفقوا علي تبادل جناح مجاني بين المعرضين. .

بناء علي مذكرة موقعة بين الجانبين، يتم وضع أجنحة بمساحة 18 مترا تحت تصرف الطرف الآخر لمدة ثلاث سنوات ، ويتم أخذ تكلفة وجود شخص واحد من قبل الجانبين.

تعرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية كتباً عن إيران، والأطفال ، والناشئة ، والفن ، والأدب المعاصر ، والدين لزوار هذا المعرض.

تعريف معرض طهران الدولي للكتاب، ودعوة الناشرين الأجانب لحضور معرض الكتاب في طهران، وإدخال برنامج للمنح الدراسية للناشرين والكتاب والمترجمين الناشطين في مجال الكتب الفارسية ، وتعريف كتب 'جرنت' (دعم ترجمة الكتب الي اللغات الأخري) من البرامج المتوقعة للتنفيذ في الجناح الإيراني.

انتهي** 2344

