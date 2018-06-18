التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

طهران /18 حزيران / يونيو / ارنا - طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الثلاثاء، الحكومة العراقية إيقاف عمليات التحالف الدولي الذي تقوده القوات الامريكية في العراق، متهمة التحالف بقصف فصائل من الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية.

وقالت العوادي في بيان لها اليوم، ونقله موقع السومرية نيوز، ان 'هذا التحالف المشؤوم يثبت يوما بعد يوم بما لا يقبل الشك بانه يعمل ضد العراق والمخلصين من ابنائه بالاستهداف والقتل تارة وبتمكين الاٍرهاب بانواعه ومساعدتهم عليهم تارة اخري'.
واضافت، ان 'هذا التحالف الذي تقوده امريكا واستمرارا لجرائمه المتكررة ضد المقاومة قد ارتكب ليلة الاثنين جريمة نكراء لا يمكن ان تغتفر بقيامه في الحدود السورية العراقية بقصف ابنائنا من المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحي من كتائب حزب الله العراق والعصائب والنجباء '.
وتابعت، ان 'هذه الغارة الحاقدة ما هي الا تعبيرا صادقا عن توجه هذا التحالف المعادي للعراق وعدم احترامه للسيادة العراقية باعتداءه علي مؤسساته الأمنية التي يعد الحشد الشعبي جزء لا يتجزء منها، مبينة، 'انه من المفترض علي الحكومة العراقية ان تقف موقفا حاسبا من هذه الاساءات المتكررة وان تفهم هذا التحالف الغادر ان اي اعتداء علي الحشد هو اعتداء علي العراق ما يتطلب موقفا حازما ليس اقل من طرد هذه القوات التي تعمل وفق اجندة تستهدف المقاومة في المنطقة'.
واوضحت، ان 'الاستعراض البسيط للأجندة الامريكية التي تقود هذا التحالف يُبين بشكل لا يقبل الشك بأنها راعية لأعظم منظومة ارهابية في العالم، فهي من جهة تستهدف الشعوب الحرة المقاومة في المنطقة كاليمن وسوريا والعراق ولبنان واحرار البحرين بل كل شعب حر ابي يرفض الاستعباد'.
ودعت العوادي مجلس النواب العراقي الحالي والقادم الي 'ضرورة إصدار قرار ملزم للحكومة بطرد هذا التحالف من العراق، اذا كانت الحكومة غير قادرة علي اتخاذها لهذا القرار.
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التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

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