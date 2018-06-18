جامعة ايرانية تبدع طريقة للحد من ظاهرة انتشار الأتربة والغبار

شيراز/18حزيران/يونيو/إرنا – أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة مدينة جَهرُم التابعة لمحافظة فارس علي أكبر باقريان عن ابداع طريقة تُدعي «الشبكة المغطاة بالبذور النباتية» للحد من ظاهرة انتشار الأتربة والغبار والرمال المتحركة.

وحظي هذا الابداع بتأييد من حبيب دانش منش مدير مركز الإبداع الفني والابداع المهني ورئيس مكتب الملكية الفكرية التابع لجامعة شيراز.
وفي تصريح أدلي به ل إرنا قال باقريان: إنّ مشروع «الشبكة المغطاة بالبذور النباتية» جاء نتيجة بحوث ومشاريع لمواجهة ظاهرة الاتربة والغبار بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة أكثر سهولة وأبلغ تأثيراً.
وأضاف باقريان بأنّ هذا الابداع يقلل من انتزاع الرياح للأتربة من الارض الي الجو ويحول دون تصلب الاراضي بسبب انتزاع الرياح الاتربة السطحية من عليها.
وأفاد الباحث باقريان بأنّ هذه العملية تأتي من خلال تغطية الارض بنوع من الشبكة المصنوعة من مادة البولي الاثيلين ذات الكثافة العالية وهي تضم منافذ وثقوب صغيرة جداً مغطاة ببذور لنباتات كالرَشاد و الخاكشي (Descurainia Sophia).
و استطرد عضو هيئة التدريس في جامعة مدينة جَهرُم قائلاً: إنّه بفضل الحصي الصغيرة ذات الكثافة الأقل التي يتم نشرها علي الشبكة وبفعل الجذور الضاربة في الارض من البذور النباتية التي غطت ثقوب الشبكة فضلاً عن الشجيرات المتنامية من بذور هذه النباتات سننجح في الحد من ظاهرة انتشار الاتربة والغبار لعشر سنوات.
وأكّد باقريان أنّ نجاح العملية الاختبارية الميدانية لهذا الاسلوب الابداعي سيعني استطاعتنا في التحكم ب80 بالمائة من هذه الظاهرة علي صعيد منطقة الإختبار.
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جامعة ايرانية تبدع طريقة للحد من ظاهرة انتشار الأتربة والغبار

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