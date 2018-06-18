اكتشاف موقع تاريخي يعود للألفية الخامسة قبل الميلاد في محافظة بوشهر

بوشهر/ 18 حزيران/ يونيو/ارما - قال مدير عام التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة بوشهر (جنوب) إن الموقع التاريخي للألفية الخامسة قبل الميلاد تم اكتشافه علي ساحل الخليج الفارسي في هذه المحافظة.

و قال ناصر أمير زاده اليوم الاثنين في تصريح للصحفيين، إنه تم اكتشاف هذه الاثار اطراف تلة ' تهامشي' ، الواقعة علي بعد ثلاثة كيلومترات غرب قرية عامري ، في مدينة ديلم، مما يشير إلي وجود حضارة كبيرة وعريقة في هذه المنطقة.
وقال: وفقا لتقرير عن وحدة حماية مدينة ديلم، بعد اكتشاف قطع من الفخار من قبل السكان الأصليين، تم نشر فريق من الخبراء من إدارة التراث الثقافي في المنطقة.
وصرح أمير زاده بان هذا الموقع التاريخي يقع في سهل واسع بالقرب من قرية شاه عبد الله.
واشار الي أن هذه المنطقة تحيط بها تلال كبيرة تمتد من 5 إلي 6 أمتار فوق سطح الأرض، مع وجود طبقات تاريخية وثقافية واضحة.
و اضاف أمير زاده إن النتائج التاريخية والثقافية لسطح التلال، شملت اكتشاف أواني من الخزف ذات الأنماط البنيّة والبيضاء الداكنة والسوداء، بالإضافة إلي الفخار ، تم العثور علي الأدوات الصخرية والعظام في الموقع.
وأشار إلي أنه في ضوء النتائج الأولية الحاصلة من هذه المنطقة ، والتي تم تحديدها لأول مرة في مدينة ديلم، يمكن تخمين أن الموقع يدور حول الألفية الخامسة قبل الميلاد ، وهو أمر مهم تاريخيًا وراء سواحل الخليج الفارسي.
تقع مدينة ديلم علي بعد 200 كم شمال بوشهر.
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اكتشاف موقع تاريخي يعود للألفية الخامسة قبل الميلاد في محافظة بوشهر

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