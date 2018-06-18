اللاعب الايراني في المركز الثالث في مسابقات شطرنج الدولية في روسيا

واحرز 'تيموفي' من روسيا البطولة كما احتل 'سرغئي ولكف' المركز الثاني.

و قد فاز مقصدلو في بطولة 'مسترز' التي اقيمت قبل شهرين في الشارقة.

انتهي**1110 ** 1837

