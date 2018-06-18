اللاعب الايراني في المركز الثالث في مسابقات شطرنج الدولية في روسيا

طهران/18حزيران/يونيو/ارنا- حصد اللاعب الايراني 'برهام مقصودلو' 7.5 نقطة في مسابقات شطرنج الدولية في قسم السريع جدا التي اقيمت تحت عنوان 'ذكري آلخين' في روسيا و احتل المركز الثالث.

واحرز 'تيموفي' من روسيا البطولة كما احتل 'سرغئي ولكف' المركز الثاني.
و قد فاز مقصدلو في بطولة 'مسترز' التي اقيمت قبل شهرين في الشارقة.
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اللاعب الايراني في المركز الثالث في مسابقات شطرنج الدولية في روسيا

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