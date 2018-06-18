إيران تفوز بجائزة أفضل فيلم عن مهرجان تشينغداو السينمائي في الصين

بكين/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - فاز فيلم 'حورية البحر' ل' مسعود أقا بابائيان' والمنتج 'محمد رضا عرب' بجائزة أحسن فيلم عن مهرجان تشينغداو السينمائي الصيني.

وأختتم المهرجان السينمائي الدولي 'تشينغداو' مساء أمس بعد ان بدأ أعماله في الصين يوم 13 يونيو بمشاركة أربعة أفلام من الإنتاج السينمائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية .
يروي فيلم 'حورية البحر' قصة أحد الناجين من الحرب، و يعمل حاليا كمدافع عن البيئة في مياه الخليج الفارسي.
وعرضت في المهرجان، أعمال مختارة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في ثلاثة أقسام: العرض العام وقسم المسابقة والرؤية الخاصة.
وكان المخرج الإيراني البارز مسعود جعفري جوزاني، حاضراً أيضاً كحكم في المهرجان، إلي جانب فيلم ' همبرغر إيرانية'.
أفلام 'همبرغر إيرانية' من مسعود جعفري جوزاني ، 'حورية البحر' لمسعود أقا بابائيان ، و 'شيار 143' لنرجس أبيار ، إلي جانب وفد فني من 6 أفراد يمثلون السينما الإيرانية في المهرجان.
يذكر ان أسبوع الفيلم الإيراني كان قد أقيم في أيلول/ سبتمبر 2017 في بكين بالتزامن مع معرض الصين الدولي الرابع والعشرين للكتاب، حيث تخلله عرض العديد من الافلام الإيرانية .
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إيران تفوز بجائزة أفضل فيلم عن مهرجان تشينغداو السينمائي في الصين

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