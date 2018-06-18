ممثل الطائفة الآشورية في البرلمان الايراني:

ايران في غني عن مشاريع الصهاينة لمواجهة شحة المياه

طهران/18حزيران/يونيو/إرنا – قال ممثل الطائفة الآشورية في مجلس الشوري الاسلامي يوناتن بت كليا اليوم الاثنين، إنّ المبادرة التي طرحها رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المساعدة في حل قضية شحة المياه في ايران ليست الا مبادرة اعلامية سياسية خادعة مؤكداً علي أنّ ايران في غني عن مشاريع صهيونية كهذه.

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف «بت كليا» بأنّ الكيان الصهيوني الغاصب منع الفلسطينيين من المياه فكيف بات الآن يتحدث عن مساعدة ايران لحل شحة المياه فيها.
وأفاد بت كليا بأنه من الأفضل لنتنياهو تقديم هذه المبادرات لحلفائه واصدقائه الذين ساعدوه في زعزعة أمن المنطقة وقال: إنّ الايرانيين أذكياء لاينخدعون أمام هكذا حروب نفسية وإنّ شباب البلد المتخصصين لديهم ما يكفي من المبادرات والمشاريع المجدية لمواجهة شحة المياه والجفاف سواء حالياً أو مستقبلاً.
كما أعلن بت كليا عن برامج وخطط وضعها مسؤولو ومدراء البلد لمواجهة هاتين الظاهرتين وتمت المصادقة عليها.
و وصف ممثل الطائفة الآشورية في مجلس الشوري الاسلامي الغاية من طرح تصريحات صهيونية كهذه، بث التشاؤم والخلاف وتسريب الشك الي نفوس الناس بشأن ما يجري في بلدهم ناعتاً نتنياهو بمن لاصلاحية ولا جدارة له تؤهله لطرح توصية أو مبادرة للشعب الايراني.
ونصح بت كليا الصهاينة بحل مشاكلهم التي جعلت أيامهم ولياليهم ممتزجة بالخوف والقلق والتي سلبت منهم النوم قبل الحديث عن حل مشاكل الشعب الايراني ودعاهم الي الكف عن إمطار الأطفال والنساء والعزل المظلومين بالقنابل والصواريخ.
انتهي** ع ج** 1837



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ممثل الطائفة الآشورية

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ايران في غني عن مشاريع الصهاينة لمواجهة شحة المياه

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