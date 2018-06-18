مدير عام سكة حديد اذربايجان:

استئناف نشاط قطار الركاب بين تبريز - وان

تبريز/ 18 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال المدير العام لسكة الحديد في محافظة أذربايجان (شمال غرب)، إن قطار ركاب تبريز- وان في تركيا قد استأنف نشاطه مرة اخري بعد خمس سنوات، وبسعة نقل 250 شخصا.

وأضاف شابور أرصلاني في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين، ان قطار الركاب هذا سيغادر تبريز الي وان يوم الإثنين من كل أسبوع في الساعة 23 و 30 دقيقة، وفي ليلة الثلاثاء من نفس الاسبوع، في تمام الساعة 22:30 دقيقة بتوقيت ايران، يعود الي تبريز من وان.
وقال: يمكن للمسافرين الحصول علي تذاكر القطار من خلال الموقع الإلكتروني أو أحد مراكز مبيعات تذاكر القطار في جميع أنحاء البلاد.
وصرح المدير العام للسكك الحديدية الأذربيجانية، إن السياسة العامة للسكك الحديدية، قيادة المسافرين عبر الطرق البرية إلي السكك الحديدية وجذب السياح من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، موضحا بان إطلاق قطار تبريز- وان يأتي في اطار تبريز عاصمة السياحة في الدول الإسلامية لعام 2018.
وقال إنه وفي هذا الاطار تم الاتفاق مع الجانب التركي للتبليغ لهذا الحدث في مدينة وان والبلدات المحيطة به لجذب المزيد من السياح إلي تبريز.
يذكر ان نشاط سكة حديد تبريز - وان، توقف منذ حوالي خمس سنوات بسبب زرع المتفجرات في الاراضي التركية.
هذا الخط هو أحد المزايا النسبية في مجالات التجارة والسياحة بين إيران وتركيا ويسمح بتبادل البضائع والركاب بين تبريز والمدن التركية علي طول طريق وان-اسطنبول.
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استئناف نشاط قطار الركاب بين تبريز - وان

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