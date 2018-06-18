قوي سياسية عراقية مختلفة ترحب بدعوة العبادي لاطلاق حوار وطني موسع

حكومة اقليم شمال العراق، سارعت علي لسان رئيسها نيجرفان البارزاني بالترحيب بدعوة العبادي لعقد اجتماع موسع واطلاق حوار وطني بعد عطلة عيد الفطر المبارك، ، الذي صرح قائلا 'إذا كانت مبادرة العبادي تصب في هذا المجري وتؤدي إلي مباحثات جدية من أجل تأسيس تحالف واسع ومنطلق لولادة حكومة فعالة، تستطيع حل العديد من المشاكل الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق، فإنه مرحب بها'.

هذا في الوقت الذي عبر رئيس الاقليم مسعود البارزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر عن دعمه لجميع الجهود المخلصة والمسؤولة التي تبذل من اجل معالجة المشاكل المزمنة في العراق.

من جانبه اعرب رئيس تحالف القرار ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، عن تأييده لدعوة العبادي لعقد حوار وطني موسع بعد عطلة العيد، داعيا إلي استنفار كل الجهود من أجل تفكيك المشاكل.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، انه 'تعقيبا علي دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لقادة القوي السياسية لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك، أكد رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي دعمه لهذه الدعوة لعقد حوار وطني موسع ، وأشار إلي ضرورة مشاركة الجميع وعدم استثناء أحد'.

واشار البيان الي ان النجيفي 'اعرب عن استعداده الشخصي للمشاركة في الاجتماع كرئيس لتحالف القرار وعرض مشروع وطني لمعالجة الأوضاع في العراق'.

اما الجبهة العراقية للحوار الوطني، التي يتزعمها صالح المطلك، فقد اكدت هي الاخري دعمها لدعوة رئيس الوزراء الي الحوار، معتبرة ان ذلك يعد خطوة بالاتجاه الصحيح، وسيقطع الطريق امام ما اسمته بالتخندقات الطائفية.

وفي ذات السياق، كانت الجبهة التركمانية العراقية قد اعلنت تأييدها لمقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء حوار واسع يشمل جمع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة ‏العراقية القادمة، وان المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار كافة المكونات العراقية دون تهميش او أبعاد او استثناء للتركمان'.

واشارت الجبهة في بيان لها بهذا الشأن الي 'ان مثل هذه المبادرات ستقطع الطريق أمام اي محاولة لإعادة التخندقات الطائفية واعادة استنساخ تجربة المحاصصة المقيتة'.

بينما رحب تيار الحكمة الوطني زعامة السيد عمار الحكيم بمبادرة العبادي، دعا الي 'بلورة رؤية منطقية ومتوازنة للمشهد الانتخابي، وايقاف تداعياته الاخيرة، وصولا الي مخرجات قانونية تنهي التجاذب القائم بين الاطراف المعنية، وتحفظ حقوق المواطنين'.

كذلك اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي عن تأييده ودعمه لمبادرة رئيس الوزراء، مشددا في بيان له علي اهمية 'الاسراع في حسم التحقيقات التي تتعلق بعمليات التزوير والتلاعب التي شهدتها الانتخابات لغرض تصحيح المسار الانتخابي'.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اطلق في كلمة له عشية عيد الفطر المبارك، دعوة لكل القوي السياسية العراقية الي عقد اجتماع موسع والشروع بحوار وطني بعد عطلة العيد، للاتفاق علي برنامج عمل للفترة المقبلة لإدارة الدولة بجميع مؤسساتها علي ضوء الدستور والقانون.

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