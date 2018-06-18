الحشد الشعبي يلاحق فلول داعش الارهابي في الانبار

بغداد/18 حزيران/يونيو/ارنا-اكد قيادي في الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، ان تشكيلات من الحشد نجحت خلال عمليات تعقب ومداهمة وتفتيش من تفجير سبعة مخابيء لعصابات داعش الاجرامية، تحوي كميات من الاسلحة والاعتدة المتنوعة.

وقال امر فوج اسود الصحراء التابع لقوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار العقيد شاكر عبيد الدليمي، امس الاحد، 'ان القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من تفجير ثلاثة مخابئ سرية واربعة خنادق تضم اسلحة متنوعة لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية غرب المحافظة'.
واشار الدليمي في تصريحات صحفية الي 'ان قوة من الفرقة الاولي التابعة للجيش وحرس الحدود وفوج اسود الصحراء، شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق شملت مناطق جزيرة قضاء القائم وناحية الرمانة الحدودية مع سوريا غرب محافظة الانبار، واسفرت الحملة عن تفجير ثلاثة مخابئ سرية لعصابات داعش الاجرامية، وكذلك تفجير اربعة خنادق كانت تحوي اسلحة متنوعة، فضلا عن طمر سبعة انفاق سرية كانت عناصر التنظيم الاجرامي تستخدمها للتنقل من منطقة الي اخري'.
واوضح القيادي في الحشد 'ان عملية الدهم والتفتيش استندت الي معلومات استخباراتية، مكنت القوات الامنية والقوات الساندة لها من تدمير تلك المخابيء والانفاق خشية استخدامها من قبل خلايا التنظيم النائمة'.
علي صعيد متصل ذكر بيان صادر عن مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاحد ، 'ان عددا من عناصر تنظيم داعش الارهابي حاولوا التسلل من سورية الي العراق، الا ان قوة من اللواء 33 التابع للحشد الشعبي تصدت للارهابيين بالاسلحة المتوسطة واصابت البعض منهم، وارغمت المتبقين علي الفرار من حيث اتوا'.
ويذكر ان قوات الحشد الشعبي كانت قد احبطت الاسبوع الماضي، تسللا لعناصر داعش بالاضافة الي دك اوكارهم داخل الاراضي السورية، واوقعت في صفوفهم عددا من القتلي والجرحي.
ومنذ عدة شهور، تواصل القوات الامنية العراقية، مدعومة بسلاح الجو، ملاحقة عصابات داعش الارهابية في مناطق الشريط الحدودي العراقي-السوري، وفي عمق الاراضي السورية، حيث نجحت بتفكيك الكثير من البؤر الارهابية، وتدمير اوكار ومخابي داعش، والكشف عن خطط تحركاتهم ومصادر تمويلهم العسكري والمالي واللوجيستي، ناهيك عن قتل واعتقال المئات منهم.
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الحشد الشعبي يلاحق فلول داعش الارهابي في الانبار

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