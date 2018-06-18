سيتم إطلاق مكتب المصالح الإيرانية لحج هذا العام في السعودية

وأضاف حميد محمدي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الإثنين، إن 85 ألفا و200 حاج إيراني سيوفدون إلي الديار المقدسة هذا العام، موضحا ان فتح مكتب حماية المصالح الإيرانية علي ضوء المفاوضات التي جرت سابقا، تم التأكيد عليه في نص الاتفاق بين الطرفين.

و في إشارة إلي أن حوالي ثلاثة آلاف من الكوادر الموفدة في اطار لجنة تقديم الخدمات للحجاج من الأطباء وخدمات النقل والإقامة، أوضح محمدي، إن جميع الكوادر الموفدة تقدم نوع من الخدمات وفقا للاحتياجات المختلفة للحجاج.

وأكد رئيس منظمة الحج والزيارة، في موضوع النقل، أن نقل حوالي 85 الف حاج في وقت واحد، سيكون صعباً للغاية، مضيفًا أن قوافل الحجاج تتكون من 85 ، 115 ، 135 و 165 شخصًا مع رجل دين واحد ومساعد ومدير القافلة.

كما أشار محمدي إلي إرسال أطباء متخصصين، وقال : بالنظر إلي أن 75 بالمائة من الحجاج تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأن العديد منهم لديهم شروط خاصة ، يتم إرسال حوالي 300 طبيب من الذكور والإناث إلي السعودية لتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء الحجاج.

علماً ان عدد الحجاج الإيرانيين، سيصل الي 85 الف و 200 حاج إيراني من جميع أنحاء البلاد لأداء مناسك هذا العام.

انتهي** 2344

