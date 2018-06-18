طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف بغزة والمقاومة ترد بشكل مباشر بقصف 'غلاف غزة'

طهران/18حزيران/يونيو/ارنا- قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عدة مواقع للمقاومة شمال غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في حين ردت المقاومة بشكل مباشر بقصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

و حسب ما اعلن موقع 'فلسطين اليوم' فان طائرات الاحتلال أغارت علي موقع بدر شمال غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع ثم عاودت استهدافه بصاروخين من نوع اف 16 كما أستهدفت موقع السفينة شمال غزة ب 5 صواريخ من نوع اف16 بصورة مفاجئة.
و اضافة الي ذلك فان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين من نوع اف 16 موقع تل الزعتر شمال القطاع.
يشار الي ان طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة.
وفي ذات السياق ردت المقاومة الفلسطينية علي القصف بشكل مباشر باطلاق عدة قذائف صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حيث ان أصوات الانفجارات التي سمعت علي حدود غزة هي عبارة عن محاولة من القبة الحديدية للتصدي لصواريخ المقاومة.
فيما طالبت ما تسمي بالجبهة الداخلية للاحتلال المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.
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طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف بغزة والمقاومة ترد بشكل مباشر بقصف

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