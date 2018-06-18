حكومة الاحتلال توافق علي مشروع قانون يحظر تصوير الجنود

بيروت/18 حزيران/يونيو/ارنا-وافقت الحكومة الصهيونية الاحد علي مشروع قانون ينص علي انزال عقوبة السجن حتي 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف 'المساس بامن الدولة' بحسب ما تسمي بـ وزارة العدل.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب 'اسرائيل بيتنا' المتشدد برئاسة وزير الحرب افيغدور ليبرمان ينص علي السجن خمس سنوات 'بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين'.

لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الي 'المساس بامن الدولة'.

والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية 'مناهضة لاسرائيل' ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الاسرائيلية تمضي 'اياما الي جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم'.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

الارهاب

الصهيونية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حكومة الاحتلال توافق علي مشروع قانون يحظر تصوير الجنود

معظم المشاهدات

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

ایران تدین بشدة الهجوم الانتحاری فی افغانستان

ایران تدین بشدة الهجوم الانتحاری فی افغانستان

المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

قانوني كندي:

المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

أحدث الأخبار

حكومة الاحتلال توافق علي مشروع قانون يحظر تصوير الجنود

حكومة الاحتلال توافق علي مشروع قانون يحظر تصوير الجنود

رئيس السلطة القضائية الايرانية يأذن بتنفيذ الحكم الصادر بحق محمد ثلاث

رئيس السلطة القضائية الايرانية يأذن بتنفيذ الحكم الصادر بحق محمد ثلاث

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

اقليم كردستان العراق لن يسمح لاي اعمال ارهابية ضد ايران

المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان العراق:

اقليم كردستان العراق لن يسمح لاي اعمال ارهابية ضد ايران

العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

موضوعات مرتبط