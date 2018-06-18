حكومة الاحتلال توافق علي مشروع قانون يحظر تصوير الجنود

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب 'اسرائيل بيتنا' المتشدد برئاسة وزير الحرب افيغدور ليبرمان ينص علي السجن خمس سنوات 'بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين'.



لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الي 'المساس بامن الدولة'.



والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية 'مناهضة لاسرائيل' ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الاسرائيلية تمضي 'اياما الي جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم'.

انتهي**2054 ** 2342

